Nga lần đầu thử nghiệm hệ thống phá "bẫy tử thần" bằng laser

Mìn được mệnh danh là "bẫy tử thần" vì mức độ nguy hiểm trên tiền tuyến (Ảnh: BI).

Nhà thầu LazerBuzz cho biết sắp tiến hành thử nghiệm hệ thống rà phá bom mìn bằng laser di động đầu tiên của Nga, được thiết kế để cho phép rà phá từ xa một cách an toàn mà không gây kích nổ.

Các cuộc thử nghiệm sẽ diễn ra tại một bãi thử được chỉ định trong khu vực chiến dịch đặc biệt hiện nay, ám chỉ mặt trận ở Ukraine, theo thông tin từ công ty.

Hệ thống này, có tên Posokh, sử dụng công nghệ laser để đốt cháy chọn lọc các chất nổ, giúp đảm bảo quá trình rà phá bom mìn an toàn hơn. Phương pháp này giảm thiểu rủi ro liên quan đến các kỹ thuật kích nổ truyền thống, đặc biệt khi xử lý đạn chưa nổ, đạn nhiệt áp, nhiều loại mìn khác nhau và mảnh vỡ từ các cuộc tấn công UAV. Hệ thống có bán kính rà phá từ 30 đến 700m đối với các mục tiêu tĩnh, giúp bao quát một khu vực đáng kể.

LazerBuzz nhấn mạnh rằng thiết bị này nhẹ và nhỏ gọn, chỉ cần 2 nhân sự để triển khai.

“Hệ thống rà phá bom mìn bằng laser có thể được vận chuyển bằng các phương tiện hạng nhẹ và việc thiết lập không mất quá 10 phút”, một đại diện công ty giải thích.

Thiết bị bao gồm một mô-đun quang điện tử gắn trên giá 3 chân được đặt ở khoảng cách an toàn so với vật thể mục tiêu. Các kỹ thuật viên điều khiển quá trình từ xa qua máy tính bảng hoặc kính ngắm, nhắm tia laser một cách chính xác trước khi kích hoạt để tác động vào mục tiêu, đảm bảo an toàn và độ chính xác cao.

Theo LazerBuzz, công nghệ này cải thiện đáng kể mức độ an toàn cho các công binh tham gia rà phá bom mìn, đặc biệt trong bối cảnh có rất nhiều mìn và đạn chưa nổ tại khu vực xung đột ở Ukraine.

Phương pháp laser mang lại lựa chọn an toàn hơn so với các cách kích nổ truyền thống vốn thường tiềm ẩn nhiều rủi ro và phức tạp. Bằng cách đốt cháy khối thuốc nổ tại chỗ với nguy cơ kích nổ tối thiểu, người vận hành có thể làm việc ở khoảng cách lên tới 700m, giảm thiểu đáng kể nguy hiểm.

Trong quá khứ, mìn là loại vũ khí phòng thủ truyền thống, xuất hiện từ Thế chiến I. Chúng thường được bố trí thành những bãi rộng lớn phía trước các vị trí phòng thủ.

Những bãi mìn như vậy làm chậm hoặc chặn đứng các cuộc tấn công của đối phương. Ngoài ra, một số khu vực có thể được gài mìn để chặn đường, buộc đối thủ phải di chuyển vào khu vực đã bị mai phục.

Mìn thường được chôn bằng tay dưới đất để che giấu, trừ khi được bố trí vội vàng, lúc đó chúng chỉ được đặt trên bề mặt. Cách làm này khiến mìn dễ bị phát hiện hơn, nhưng vẫn giữ được tác dụng răn đe.

Sau này, khi công nghệ cải tiến hơn, các thiết bị rải mìn từ xa bắt đầu được sử dụng. Tại Ukraine, Kiev dùng rocket rải mìn RAAMS có thể rải 9 quả trên khu vực rộng 200m. Sau đó, Ukraine huy động UAV để làm nhiệm vụ rải mìn, ngăn đà tiến của Nga trên nhiều khu vực.