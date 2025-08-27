NATO - Ukraine chạy đua đối phó với loạt vũ khí đáng gờm của Nga

Các quả bom của Nga (Ảnh: RIA).

Một số dự án trong số này đã được thử nghiệm với mục tiêu giúp Ukraine phòng thủ và trang bị cho NATO những công cụ mới.

Đây được xem là một cuộc đua không ngừng nghỉ. Chiến sự ở Ukraine diễn biến nhanh, cả hai bên đều liên tục phát triển vũ khí và chiến thuật mới. Khi một biện pháp đối phó sẵn sàng được triển khai, nó có nguy cơ đã lỗi thời.

“Tốc độ phát triển trên chiến trường rất cao. Vì vậy, bạn phải thích ứng rất nhanh", Chuẩn tướng Wojciech Ozga của Ba Lan, chỉ huy Trung tâm Phân tích, Huấn luyện và Giáo dục Chung NATO - Ukraine (JATEC), nói.

JATEC được khai trương vào tháng 2 với mục tiêu sử dụng những bài học thời gian thực từ Ukraine để định hướng cho kế hoạch phòng thủ của NATO.

Đặt tại Bydgoszcz, Ba Lan, hoạt động này nhằm xác định các giải pháp chi phí thấp cho những mối đe dọa lớn nhất từ Nga trên chiến trường.

Các sáng kiến này dự kiến tiến triển nhanh chóng từ khâu ý tưởng, thử nghiệm đến triển khai ở Ukraine, đồng thời mở rộng kho vũ khí phòng thủ của NATO.

Ông Ozga cho biết mối quan hệ này mang tính hai chiều: NATO thiếu kinh nghiệm chiến trường của Ukraine, trong khi Kiev không có đủ năng lực phân tích như NATO.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho đến nay đã yêu cầu hỗ trợ trong việc đối phó 2 mối đe dọa lớn nhất từ Nga.

Nhiệm vụ đầu tiên là để JATEC tìm giải pháp chống bom lượn, loại vũ khí có sức tàn phá mạnh có thể được phóng từ khoảng cách ngoài tầm với của phòng không.

Bom lượn là những quả bom thường được trang bị bộ phận đặc biệt biến chúng thành đạn dược dẫn đường chính xác. Chúng khó bị đánh chặn vì diện tích phản xạ radar nhỏ, thời gian bay ngắn và quỹ đạo phi đạn đạo.

Nga đã sử dụng bom lượn với nhiều kích cỡ khác nhau để tấn công các mục tiêu của Ukraine. Cách tốt nhất của Kiev để ngăn vũ khí này là bắn hạ máy bay trước khi chúng thả bom, tấn công máy bay ngay tại căn cứ hoặc phá hủy kho đạn.

Vào tháng 3, Bộ Chỉ huy Chuyển đổi Đồng minh NATO và JATEC đã tổ chức một “Thử thách Đổi mới,” nơi các công ty quốc phòng của Ukraine và phương Tây gửi 40 ý tưởng phòng thủ.

Ba giải pháp chiến thắng gồm: một radar dự đoán quỹ đạo của bom, một UAV đánh chặn tự động mang đầu đạn nổ, và một bức tường UAV chặn cuối cùng để bảo vệ khỏi quả bom đang lao đến.

Đại tá Ukraine Valerii Vyshnivskyi, đại diện cấp cao của Kiev tại JATEC và giám đốc chương trình, cho biết các giải pháp này có thể sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp, và đã được thử nghiệm chiến đấu ở Ukraine chống lại bom lượn và UAV cảm tử kiểu Shahed.

Ông Vyshnivskyi nói rằng các biện pháp phòng thủ này khá hiệu quả trước Shahed, nhưng cần cải thiện đối với bom lượn, mối đe dọa khó khăn hơn. Bước tiếp theo là đưa các giải pháp mới vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Ngoài bom lượn, Nga cũng sở hữu vũ khí đáng gờm khác: UAV cáp quang, không thể bị gây nhiễu.

UAV cáp quang đã trở thành mối đe dọa hàng đầu trên chiến trường trong năm qua. Đây là các UAV FPV thông thường nhưng thay vì kết nối vô tuyến, chúng được trang bị cuộn cáp dài, mảnh.

Các sợi cáp quang này duy trì liên kết ổn định giữa UAV và người điều khiển, khiến chúng gần như miễn nhiễm với tác chiến điện tử và trở nên đặc biệt nguy hiểm, vì chúng thực chất là vũ khí tấn công chính xác có khả năng cơ động cao.

Hiện chưa có biện pháp phòng thủ đáng tin cậy chống UAV cáp quang, dù súng săn là một lựa chọn cho binh sĩ. Các UAV này chỉ tốn vài trăm USD nhưng có thể mang lượng thuốc nổ đủ lớn để phá hỏng xe tăng trị giá hàng triệu USD.

Vào tháng 6, Bộ Chỉ huy Chuyển đổi Đồng minh và JATEC tổ chức một Thử thách Đổi mới khác, lần này các công ty quốc phòng Ukraine và phương Tây nộp 162 giải pháp. Ba giải pháp chiến thắng đã được chọn.

Các giải pháp này cần hoạt động ngày đêm, chịu được thời tiết xấu, có tầm phát hiện 500m và thiết kế chi phí hiệu quả. Ba giải pháp chiến thắng bao gồm 1 radar và 2 tháp pháo tự động.

Giờ đây NATO và JATEC sẽ tiến hành phát triển các biện pháp đối phó và thử nghiệm. Tuy nhiên, một trong những trở ngại lớn nhất vẫn là phải hành động đủ nhanh để khi có giải pháp, nó vẫn còn phù hợp.