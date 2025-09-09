Nga lần đầu khoe "tàu sân bay mini" khó bị đánh chặn

Hình ảnh chiếc USV mới do truyền thông Nga công bố (Ảnh: Defense Express).

Truyền thông nhà nước Nga gần đây đưa tin, nước này đã bàn giao chiếc USV điều khiển bằng cáp quang đầu tiên cho Hạm đội Biển Đen. USV này do trung tâm nghiên cứu và sản xuất Ushkuynik phát triển và đã được công bố hình ảnh.

Theo đó, vũ khí này được quảng bá là một hệ thống đa năng có thể hoạt động như một USV cảm tử, một nền tảng mang theo UAV FPV, và thậm chí là một “thợ săn” các hệ thống hải quân không người lái của Ukraine. Cơ chế mang theo UAV đã khiến USV này hoạt động như một "tàu sân bay mini".

Về lý thuyết, hệ thống này có thể mở rộng đáng kể tầm hoạt động, vì USV có thể mang theo hàng chục kg cáp. Điều này cho phép duy trì liên lạc ổn định, chống nhiễu tốt hơn so với liên kết vô tuyến hoặc vệ tinh, vốn dễ bị tác chiến điện tử gây gián đoạn.

Trước đó, trên mặt đất, các UAV cáp quang của Nga đã gây ra thách thức cho Ukraine vì nó miễn nhiễm với các biện pháp gây nhiễu. Nga được xem đang đi tiên phong trong công nghệ sử dụng cáp quang để ngăn Ukraine đánh chặn thành công vũ khí.

Tuy nhiên, vẫn có những yếu tố có thể gây thách thức cho hoạt động của vũ khí này. Dây cáp quang được sử dụng có lớp vỏ bảo vệ, khiến nó nặng hơn đáng kể so với sợi cáp quang trần dùng trong UAV FPV. Mặc dù trọng lượng không quá quan trọng với các nền tảng trên biển, nhưng tổng chiều dài cáp mà USV có thể mang theo vẫn bị giới hạn.

Cường độ tín hiệu cũng là một thách thức. Để hoạt động hiệu quả, USV cần có khả năng bao quát hàng chục, thậm chí hàng trăm km. Nếu không có các bộ tiếp sóng hoặc khuếch đại tín hiệu, chiều dài tối đa của cáp khó có thể vượt quá 100km.

Hình ảnh cho thấy USV Nga tương đối nhỏ nhưng vẫn có thể mang theo vài UAV FPV để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào những thành phố ven biển của đối thủ.

Sự xuất hiện của những hệ thống như thế này không thể bị xem nhẹ. Dù có tầm hoạt động và khả năng mang tải hạn chế, các USV dùng cáp quang vẫn là một sự thích nghi công nghệ có thể được mở rộng theo thời gian.

Việc USV mới không thể bị chế áp bằng tác chiến điện tử đồng nghĩa với việc phòng thủ Ukraine sẽ cần phát triển các biện pháp đối phó mới để xử lý mối đe dọa này.

Trước đó, Ukraine đã thể hiện ưu thế với USV. Không có hải quân hùng mạnh như Nga, Kiev đã nỗ lực phát triển các vũ khí nhỏ, nhanh trong cuộc chiến bất đối xứng. Ukraine nhiều lần tuyên bố USV của họ đã gây ra thiệt hại cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Trong diễn biến mới nhất, Lữ đoàn Phòng thủ Bờ biển Độc lập số 40 của Ukraine đã giới thiệu USV Barracuda tối tân, được thiết kế cho các nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực, sơ tán và tiếp tế trong những khu vực nguy hiểm nhất.

Theo Lữ đoàn, Barracuda tích hợp các công nghệ tiên tiến, cho phép thực hiện những nhiệm vụ trong điều kiện con người gần như không thể tham gia. Hệ thống này được thiết kế để đảm nhận các tác vụ cực kỳ nguy hiểm trong khi giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ, mang lại cho lực lượng Ukraine một lợi thế mới trên biển.

Xuồng không người lái này được trang bị các yếu tố trí tuệ nhân tạo, hệ thống theo dõi hiện đại và khả năng điều khiển từ xa. Những công nghệ này bảo đảm khả năng cơ động chính xác trong môi trường hàng hải phức tạp, bất kể thời tiết hay thời gian. Đáng chú ý, các nhà phát triển nhấn mạnh rằng Barracuda vẫn duy trì hiệu quả tác chiến ngay cả khi chịu hỏa lực của đối phương, cho thấy độ bền bỉ trong chiến đấu.

Barracuda có thể được dùng để thực hiện các đòn tấn công hỏa lực, sơ tán nhanh khỏi các khu vực ven biển, và vận chuyển đạn dược ra tiền tuyến, những công việc vừa thiết yếu vừa cực kỳ nguy hiểm nếu sử dụng phương tiện có người lái.