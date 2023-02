Nga kiểm soát hơn 1.800 ngôi làng, thành phố của Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: EPA).

"Chúng tôi đang chiến đấu trên đất Ukraine vì một thứ mà nếu không có thì tất cả các bạn không thể tưởng tượng được cuộc sống của chính mình. Đây là an ninh cơ bản, đây là tự do, là phẩm giá con người và quyền tự trọng của mỗi người và mỗi cộng đồng, là niềm hạnh phúc được sống trong một gia đình và cơ hội mơ ước về một tương lai an toàn, tự do cho con cái của họ", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu hôm 25/2.

Ông cho biết, Nga hiện kiểm soát 1.877 ngôi làng và thành phố của Ukraine và tiếp tục tìm cách tăng con số này. Ông cho hay, hơn 90% thành phố Mariupol ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine đã bị phá hủy, gần như không còn ngôi nhà nào nguyên vẹn.

Mariupol từng là thành trì của Ukraine, nhưng bị Nga kiểm soát cách đây khoảng nửa năm. Moscow dần biến thành phố này thành một căn cứ quân sự khổng lồ vì cho rằng nó nằm ngoài tầm bắn của các tên lửa phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Gần đây, Ukraine được cho là mới tìm ra cách tấn công vào Mariupol. Một loạt vụ nổ bí ẩn đã vang lên ở cảng Mariupol hôm 22/2. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Ukraine chỉ tiết lộ rằng, không quân Ukraine đã tiến hành 8 cuộc tấn công vào các căn cứ tạm thời của quân đội Nga và 2 cuộc tấn công vào các vị trí của hệ thống tên lửa phòng không của Nga mà không đề cập chi tiết về các vụ nổ ở Mariupol.

Được phương Tây viện trợ thêm nhiều vũ khí hiện đại, quân đội Ukraine có xu hướng gia tăng các cuộc tấn công vào các mục tiêu nằm sâu phía sau chiến tuyến của Nga. Giới chức nước này cho biết, lực lượng của họ đang chờ thêm các lô viện trợ của đồng minh, đối tác để tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn nhằm giành lại lãnh thổ.

Kiev nhiều lần tuyên bố, hòa đàm chỉ diễn ra khi Nga rút hết quân và Ukraine khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, lấy lại các vùng đã bị Moscow kiểm soát, kể cả bán đảo Crimea.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga hôm 24/2 nói rằng, Nga sẵn sàng tìm giải pháp chính trị, ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine nhưng với các điều kiện kèm theo trong đó có việc phương Tây phải ngừng cấp vũ khí cho Ukraine, Kiev phải chấp nhận "thực tế mới về lãnh thổ". Hồi tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin đã ký ban hành luật sáp nhập 4 vùng của Ukraine vào Nga gồm Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia. Tuy nhiên, đến nay, Nga vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn các vùng này.

Theo giới quan sát, mục tiêu của Nga có thể là kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass ở miền Đông Ukraine trước khi đồng ý ngồi vào bàn đàm phán.

Cục diện toàn chiến trường Ukraine (bên trái) và mặt trận miền Đông (Đồ họa: ISW).