Nga lên tiếng về khả năng ông Putin gặp ông Zelensky để đàm phán hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Paris năm 2019 (Ảnh: AFP).

"Tổng thống của chúng tôi đã nhiều lần nói rằng ông sẵn sàng gặp, kể cả với ông Zelensky”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói hôm 21/8 khi được các phóng viên hỏi rằng liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hay không.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga cũng nêu điều kiện là mọi vấn đề cần được giải quyết trước khi cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra. Ngoài ra, phía Nga cũng đặt câu hỏi về thẩm quyền ký kết thỏa thuận của ông Zelensky, người đã kết thúc nhiệm kỳ tổng thống từ năm ngoái.

“Cuộc gặp sẽ diễn ra với điều kiện rằng tất cả các vấn đề cần xem xét ở cấp cao nhất sẽ được giải quyết ổn thỏa, và các chuyên gia và bộ trưởng sẽ chuẩn bị các khuyến nghị phù hợp. Và với điều kiện rằng, khi và nếu - hy vọng là khi - nói đến việc ký kết các thỏa thuận trong tương lai, vấn đề về tính hợp pháp của người ký các thỏa thuận này từ phía Ukraine sẽ được giải quyết", ông Lavrov nói thêm.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Alaska vào ngày 15/8. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cách chấm dứt cuộc xung đột Ukraine.

Sau hội nghị thượng đỉnh tại Alaska, Tổng thống Trump cho biết ông đã bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, tiếp theo là hội nghị thượng đỉnh 3 bên với nhà lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Putin đã nhiều lần hoài nghi về tính chính danh của Tổng thống Zelensky khi nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc vào tháng 5/2024. Do bối cảnh xung đột, vẫn chưa có cuộc bầu cử tổng thống mới nào được tổ chức tại Ukraine, trong khi chính quyền Kiev khẳng định ông Zelensky vẫn là tổng thống hợp pháp.

Các quan chức Nga cho biết họ lo ngại rằng nếu Tổng thống Zelensky ký thỏa thuận với Nga, một nhà lãnh đạo tương lai của Ukraine có thể phản đối thỏa thuận này với lý do nhiệm kỳ của ông Zelensky về mặt kỹ thuật đã hết hạn.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết lựa chọn tốt nhất để đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ dựa trên các cuộc đàm phán diễn ra giữa Moscow và Kiev vào năm 2022.

Theo bản dự thảo của thỏa thuận này, Ukraine được yêu cầu đồng ý giữ lập trường trung lập vĩnh viễn để đổi lấy sự bảo đảm an ninh quốc tế từ 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ.

Tổng thống Zelensky ngày 21/8 tuyên bố sẽ gặp Tổng thống Putin sau khi Ukraine nhận được các đảm bảo an ninh.

"Chúng tôi muốn hiểu rõ về cấu trúc đảm bảo an ninh trong vòng 7-10 ngày. Và dựa trên sự hiểu biết đó, chúng tôi đặt mục tiêu tổ chức cuộc họp", Tổng thống Zelensky tuyên bố.

Trước đó, ông Zelensky cho biết trong vòng 7 đến 10 ngày tới, Ukraine hy vọng sẽ làm rõ "cấu trúc" của các đảm bảo an ninh "tương tự Điều 5" của Hiến chương NATO mà phương Tây có thể cung cấp cho Kiev.

Ông Zelensky kêu gọi các nước ủng hộ Ukraine đưa ra những đảm bảo ràng buộc để ngăn Nga hành động quân sự trong tương lai.

Điều 5 của Hiến chương NATO là điều khoản về phòng thủ tập thể, trong đó bất kỳ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào nhằm vào một thành viên của NATO đều bị coi là tấn công hay đe dọa toàn liên minh.