Nga hé lộ hình ảnh hiếm hoi về tiêm kích "bóng ma bầu trời" Su-57

Vũ khí nằm gọn trong khoang là một đặc điểm có thể giúp Su-57 tàng hình hiệu quả, với biệt danh "bóng ma bầu trời" (Ảnh: TWZ).

Hình ảnh hiếm hoi do Nga công bố đã hé lộ bên trong khoang vũ khí của một trong các nguyên mẫu tiêm kích Su-57 Felon của Nga.

Mặc dù khả năng mang vũ khí trong khoang là đặc điểm thiết kế then chốt của tiêm kích Sukhoi, nhưng khoang vũ khí chính đến nay vẫn chưa từng được quan sát thấy chi tiết đến vậy, với vũ khí đã được nạp sẵn.

Đoạn video được công bố trong bối cảnh Moscow đang mở đợt quảng bá xuất khẩu mới cho Su-57. Video do Tập đoàn Sản xuất Máy bay Thống nhất (UAC), tập đoàn hàng không lớn của Nga, cho thấy nguyên mẫu T-50-9 của Su-57 đang bay thử trước khi dự kiến xuất hiện tại Triển lãm Hàng không Dubai tổ chức ở Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào tuần tới.

"Bóng ma bầu trời" Su-57 của Nga phô diễn năng lực (Video: UAC).

Trong đoạn phim, T-50-9 thực hiện nhiều động tác nhào lộn, nhưng điểm đáng chú ý nhất là khoang vũ khí chính phía trước, được mở ra để lộ 2 tên lửa chống radar Kh-58UShK.

Kế hoạch trưng bày T-50 tại Dubai với khoang vũ khí mở ra là điều mới mẻ, chưa từng được thực hiện kể từ khi mẫu thử này bay lần đầu tiên cách đây 15 năm.

Su-57 mang vũ khí chính ở 2 khoang trong thân khá lớn, bố trí nối tiếp nhau giữa 2 động cơ. Mỗi khoang đủ chỗ cho hai tên lửa dài gần 4,3m, tiết diện khoảng 40×40cm.

Trong nhiệm vụ không đối không, các khoang nối tiếp này được thiết kế để mang 2 loại tên lửa tầm xa vượt tầm nhìn, được cải tiến đặc biệt cho mang trong khoang: R-77M tầm trung và dự án 810 tầm siêu xa.

Đối với nhiệm vụ tấn công mặt đất, tên lửa Kh-69 đối đất tầm xa được thiết kế riêng cho Su-57, cũng để mang trong khoang bên trong. Trong khi đó, tên lửa chống radar Kh-58UShK xuất hiện trong video của UAC là phiên bản cải tiến của Kh-58 cũ.

Mỗi quả nặng khoảng 635kg, thân tên lửa ngắn hơn bản gốc khoảng 60cm, đồng thời có cánh gấp để vừa với khoang bên trong. Khi phóng từ độ cao lớn, tầm bắn đạt khoảng 240km, nhưng giảm đáng kể nếu phóng ở tầm thấp.

Các loại vũ khí tấn công khác mà Su-57 có thể mang trong khoang bao gồm: Kh-38M, tên lửa đối đất đa năng với nhiều loại đầu dò; Grom, biến thể của Kh-38M với bộ cánh mở rộng tầm bắn; KAB-250L, bom dẫn đường quang - điện nặng khoảng 250kg.

Đoạn phim của UAC cũng cho thấy máy bay có thể mang 2 tên lửa không đối không bổ sung trong 2 khoang “phóng nhanh” dưới cánh. Mỗi khoang chứa một tên lửa R-74M2 tầm ngắn, được phát triển riêng để mang trong khoang, dựa trên loại R-73.

Việc mang vũ khí trong khoang là bắt buộc nếu Su-57 cần duy trì mức phản xạ radar thấp cho tính năng tàng hình. Tuy nhiên, trong các nhiệm vụ không yêu cầu tàng hình cao, máy bay có thể mang nhiều vũ khí hơn bằng cách sử dụng 4 giá treo dưới cánh và 2 dưới cửa hút gió, đồng thời có thể mang thùng nhiên liệu phụ.

Ở cự ly gần, máy bay trang bị pháo GSh-30-1 cỡ 30mm gắn trong cánh phải, với 150 viên đạn.

Việc trưng bày khả năng mang vũ khí lớn trong khoang bên trong là một phần trong chiến dịch quảng bá của UAC nhằm thu hút khách hàng quốc tế.

Theo các chuyên gia, UAC rõ ràng muốn gây tiếng vang lớn tại Dubai Airshow, nơi màn bay biểu diễn của Su-57 dự kiến sẽ phô diễn độ cơ động cao cùng tải trọng vũ khí lớn, chiến thuật quảng bá quen thuộc với các tiêm kích đa nhiệm.

Có thể tại đây, Nga cũng sẽ tiết lộ thêm các chi tiết thiết kế vốn còn bí mật, để thu hút các khách hàng tiềm năng của dòng tiêm kích uy lực này.