Nga không chấp nhận EU tham gia vào các cuộc đàm phán về Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: AFP).

Phát biểu tại một hội nghị về cuộc khủng hoảng Ukraine hôm 17/9, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết các quốc gia EU đang cố gắng tham gia vào tiến trình hòa bình Ukraine bất chấp lập trường không thân thiện công khai của họ đối với Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng khối này nên bị loại khỏi các cuộc đàm phán vì lý do đó.

Theo ông Lavrov, các nước EU rõ ràng đang cố gắng để giành lại vị thế trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, ông cho rằng "họ không có việc gì ở đó".

Ông Lavrov lập luận, EU duy trì lập trường "gây ra thất bại chiến lược cho Nga" trong khi thảo luận về khả năng triển khai quân đội tới Ukraine trong trường hợp ngừng bắn.

Moscow phản đối việc triển khai bất kỳ quân đội phương Tây nào ở Ukraine dưới bất kỳ lý do gì, cho rằng một trong những nguyên nhân chính của cuộc xung đột là sự mở rộng của NATO về phía cửa ngõ của Nga.

Nước này cũng cảnh báo rằng bất kỳ quân đội nước ngoài nào không được phép mà có mặt tại Ukraine sẽ bị coi là "mục tiêu quân sự hợp pháp".

Kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 1, Tổng thống Trump đã nỗ lực làm trung gian chấm dứt xung đột Ukraine, dẫn đầu một số vòng đàm phán với Nga.

Nỗ lực này đã dẫn đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska vào giữa tháng 8 - đáng chú ý là không có sự tham gia của EU hoặc Ukraine - mà cả hai nước đều mô tả là rất hiệu quả.

Mặc dù không đạt được đột phá nào, Tổng thống Trump sau đó nói rằng Ukraine không thể mong đợi gia nhập NATO hay đòi lại bán đảo Crimea, nơi đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2014. Ông cũng đã chuyển trọng tâm từ việc tìm kiếm một lệnh ngừng bắn tạm thời sang theo đuổi một giải pháp hòa bình lâu dài.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Moscow đưa ra tuyên bố như vậy về vai trò của EU tại các cuộc đàm phán vấn đề Ukraine

Hồi tháng 2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko từng nhấn mạnh EU không thể tham gia đàm phán hòa bình Ukraine do chính vai trò của khối này trong việc làm leo thang xung đột. Ông cho rằng EU có thể góp phần chấm dứt chiến sự bằng cách ngừng hỗ trợ quân sự cho Kiev.