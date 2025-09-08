Nga gửi thông điệp cho Mỹ về điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Tass).

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 8/9 cho biết, điểm khác biệt giữa chính quyền Mỹ hiện tại của Tổng thống Donald Trump với những người tiền nhiệm và nhiều lãnh đạo châu Âu là chính quyền Tổng thống Trump không chỉ sẵn sàng lắng nghe mà còn thực sự lắng nghe.

Theo ông Lavrov, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska hồi tháng 8 cho thấy, bên cạnh những vấn đề khác, Tổng thống Trump và đội ngũ của ông hiểu được sự cần thiết của việc giải quyết mọi vấn đề, bao gồm cuộc khủng hoảng Ukraine, dựa trên “sự tôn trọng lợi ích quốc gia hợp pháp của tất cả các bên liên quan”.

“Trong trường hợp của Ukraine, điều này bao gồm việc loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nga cáo buộc, trong nhiều năm, phương Tây đã chuyển hàng tỷ USD vào Ukraine để “tạo ra một chính quyền đối đầu với Nga”.

Theo ông Lavrov, trong trường hợp của Ukraine, việc loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng đồng nghĩa với việc tiêu tốn hàng tỷ USD mà phương Tây đã đầu tư để “tạo ra một chính quyền hoàn toàn tuân thủ họ, mong muốn gia nhập NATO và sẵn sàng giữ vị thế phụ thuộc trong các cấu trúc của phương Tây, bao gồm Liên minh châu Âu”.

Ông Lavrov cho rằng, chính quyền Mỹ đã hiểu và nêu quan điểm về việc Ukraine không thể gia nhập NATO.

"Họ đang bắt đầu lắng nghe những gì chúng tôi nói về những nguyên nhân gốc rễ khác, bao gồm việc phá hủy về mặt pháp lý tất cả mọi thứ liên quan đến Nga: ngôn ngữ, truyền thông, văn hóa, giáo dục, và dĩ nhiên, lệnh cấm đối với Giáo hội Chính thống giáo”, ông Lavrov nói thêm.

Tổng thống Putin nhiều lần tuyên bố bất kỳ giải pháp tiềm năng nào giữa Moscow và Kiev chắc chắn sẽ phải tính đến lợi ích an ninh của Nga, thừa nhận thực tế lãnh thổ mới và "loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột".

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng Ukraine là "kết quả trực tiếp của chính sách gây hấn lâu đời của NATO nhằm tạo ra một bàn đạp chống Nga trên lãnh thổ Ukraine, trong khi phớt lờ lợi ích của Nga trong lĩnh vực an ninh và làm suy yếu quyền của người dân nói tiếng Nga".

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine là những lo ngại về an ninh của Nga, do sự vi phạm kéo dài nhiều thập niên của NATO đối với cam kết không mở rộng về phía đông.

"Nếu không tôn trọng lợi ích an ninh của Nga, không tôn trọng đầy đủ quyền của người dân Nga và cộng đồng nói tiếng Nga đang sinh sống tại Ukraine, thì không thể thảo luận về bất kỳ thỏa thuận dài hạn nào", Ngoại trưởng Nga cho biết thêm.

Vấn đề lãnh thổ cũng được cho là một trong những vấn đề then chốt trong các cuộc đàm phán hiện nay về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Moscow hiện kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014 và 4 tỉnh của Ukraine sáp nhập vào năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý.