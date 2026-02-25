Nga gỡ biểu ngữ chiến thắng ở đại sứ quán sau đề nghị từ Hàn Quốc

Tấm biểu ngữ dài khoảng 15m được treo trước Đại sứ Nga tại Hàn Quốc (Ảnh: Korea Times).

Đại sứ quán Nga tại Seoul ngày 24/2 đã tháo một biểu ngữ treo trên tường ngoài khuôn viên cơ quan ngoại giao.

Theo báo Chosun, tấm biểu ngữ tiếng Nga ghi “Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta” được treo lên vào ngày 21/2, trước thềm 4 năm Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tấm biểu ngữ dài khoảng 15m, mang màu sắc của quốc kỳ Nga.

Ngày 22/2, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này đã yêu cầu Đại sứ quán Nga tại Seoul gỡ bỏ tấm biểu ngữ này. Hàn Quốc đồng thời bày tỏ quan điểm phản đối Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo Korea Times, Đại sứ quán Nga dường như cũng dự định tổ chức một sự kiện kỷ niệm Ngày Bảo vệ Tổ quốc gần trụ sở ở trung tâm Seoul, song được cho là đã hủy kế hoạch vào phút chót và chuyển thành sự kiện nội bộ. Hiện chưa rõ lý do của việc này.

Khi được báo chí đặt câu hỏi, một quan chức đại sứ quán Nga trả lời: “Tôi không có gì để bình luận. Biểu ngữ đã được tháo đi sau sự kiện”.

Trước đó, Hàn Quốc cũng bày tỏ sự phản đối về quan hệ hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên, cho rằng điều này có nguy cơ gây ảnh hưởng tới an ninh của Seoul.

Đầu tháng này, Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Georgy Zinoviev đã đánh giá cao vai trò của quân đội Triều Tiên trong cuộc giao tranh với lực lượng Ukraine ở vùng Kursk của Nga. Các quan chức Nga, trong đó có Tổng thống Vladimir Putin, cũng nhiều lần cảm ơn sự tham gia của binh sĩ Triều Tiên trong chiến dịch ở Kursk, nơi Ukraine đã tiến quân vào từ tháng 8/2024 và rút khỏi vài tháng sau đó.