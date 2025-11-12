Nga gấp rút điều quân tiếp viện, giành pháo đài Pokrovsk “bằng mọi giá”

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Kênh RBC-Ukraine ngày 12/11 dẫn các nguồn tin cho biết lực lượng Nga đang khẩn trương chuyển quân tiếp viện đến thành trì Pokrovsk tại Donetsk, miền Đông Ukraine do thiếu quân dự bị.

Mỗi ngày, thiết bị quân sự và quân nhân, được cho là đã rút khỏi hướng Kherson và Zaporizhzhia, đang tiến về Pokrovsk.

Theo các nguồn tin, quân đội Nga đã sụt giảm cả lực lượng chủ lực lẫn lực lượng dự bị tác chiến, buộc Moscow phải giảm quân số tại các khu vực khác trên mặt trận.

Các nguồn tin nhận định, động thái này cho thấy Nga đang cố gắng kiểm soát Pokrovsk bằng mọi giá, bất chấp tổn thất về nhân lực và trang thiết bị.

Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Thiếu tá Andrii Kovaliov, người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, nói với RBC-Ukraine rằng lực lượng Ukraine đang giữ vững vị trí và đẩy lùi quân đội Nga trên các tuyến đường tiếp cận Myrnohrad và khu vực đô thị Pokrovsk.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã bác bỏ những tuyên bố của Nga về việc bao vây Pokrovsk.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục giữ vững vị trí trong khu vực Pokrovsk-Myrnohrad, nhưng tình hình vẫn căng thẳng. Các đơn vị Nga đã tiến vào thành phố, nhưng quân đội Ukraine đang chiến đấu để đẩy lùi lực lượng Nga.

Theo quân đội Ukraine, tốc độ tiến quân của Nga tại Pokrovsk và xung quanh thành phố đã tạm thời chậm lại, nhưng Moscow vẫn tiếp tục nỗ lực chặn các tuyến đường hậu cần của lực lượng Ukraine tại khu vực Myrnohrad.

Vị trí Pokrovsk (Ảnh: Sky).

Tâm điểm giao tranh ở Donetsk hiện tập trung ở thành phố Pokrovsk, trung tâm hậu cần huyết mạch và nút giao thông quan trọng ở phía đông Ukraine. Trong nhiều tháng liên tiếp, Nga đã tiến công vào khu vực này bằng các nhóm bộ binh nhỏ, đánh dấu các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Theo RBC, ban đầu, các nhóm từ 1-3 binh sĩ đã tiến vào Pokrovsk từ phía nam, từ hướng Zvirove và Troyanda. Khoảng một tháng trước, các đơn vị của Nga đã bắt đầu xâm nhập vào một khu vực khác ở phía tây, từ khu vực Kotlyne về phía khu công nghiệp ở phía tây bắc thành phố. Gần đây, cuộc tiến công của Nga vào Pokrovsk cũng đã được ghi nhận từ phía đông nam.

Quân đoàn Tấn công Đường không số 7, đơn vị giữ tuyến phòng thủ của Ukraine tại khu vực Pokrovsk, ngày 11/11 cho biết, trong vài ngày qua, Nga đã tăng cường nỗ lực xâm nhập Pokrovsk bằng xe hạng nhẹ qua vùng ngoại ô phía nam. Để làm được điều này, Nga được cho là đã lợi dụng điều kiện thời tiết bất lợi, đặc biệt là sương mù dày đặc, từ đó làm giảm hiệu quả trinh sát trên không và giao tranh trên địa hình trống trải của Ukraine.

“Hiện tại, hơn 300 lính Nga đang ở trong thành phố. Mục tiêu của họ vẫn không thay đổi - tiếp cận vùng ngoại ô phía bắc Pokrovsk và sau đó cố gắng bao vây khu vực này", quân đoàn Ukraine xác nhận.

Theo nguồn tin của RBC, tại Pokrovsk, giao tranh chủ yếu được tiến hành bằng máy bay không người lái.

“Tại Myrnohrad, quân Ukraine đang giữ vững vị trí. Quân Nga không gây nhiều áp lực trực tiếp lên Myrnohrad. Họ hiểu rằng sẽ dễ dàng hơn nếu tiến qua hai bên sườn và hoàn tất vòng vây. Sau đó, họ có thể chiếm Myrnohrad mà không cần giao tranh ác liệt", nguồn tin nói thêm.

Theo một số nguồn tin của RBC và một số nhà phân tích tình báo nguồn mở OSINT, các khu vực kiểm soát tại Pokrovsk hiện tại được ghi nhận như sau: khu vực phía nam và tây nam nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga; khu vực trung tâm, xung quanh đường sắt, là vùng xám không thuộc kiểm soát của bên nào; và khu vực phía bắc vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng vệ Ukraine.

Bên cạnh giao tranh bên trong thành phố và áp lực từ phía đông hướng về Myrnohrad, lực lượng Nga được cho là đang đồng thời tiến vào khu vực tập trung từ phía bắc - từ khu vực Krasnyi Lyman và Rodynske - cùng một sườn bao phủ Pokrovsk.

Theo các nguồn tin của RBC trong lực lượng Ukraine, Moscow đặt mục tiêu kiểm soát Pokrovsk trước ngày 15/12. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng.

Đồng thời, một đánh giá khác cho thấy lực lượng Ukraine vẫn có cơ hội giữ vững khu vực này cho đến cuối năm, với điều kiện không có sự kiện bất ngờ nào xảy ra, chẳng hạn một tiểu đoàn bị rút khỏi vị trí hoặc Nga gửi thêm quân tiếp viện đáng kể.

“Tình hình ở đó rất phức tạp, nhưng đang được giải quyết. Tổng thống (Ukraine) đã ra lệnh tại cuộc họp Ban Tham mưu rằng phải ổn định tình hình ở Pokrovsk trước ngày 10/11 và ở Kupiansk trước ngày 15/11. Chỉ thị là phải thực hiện các biện pháp để ngăn chặn quân Nga tiếp tục tiến công hoặc bao vây quân đội Ukraine. Theo đó, hầu hết quân số có sẵn đã được tái triển khai ở đó. Tổng Tư lệnh đang đích thân giám sát tình hình. Vì vậy, hiện tại, vấn đề rút quân chưa được đặt ra”, một nguồn tin trong lực lượng Ukraine nói với RBC.

Gần 1/3 số trận chiến trên toàn tuyến mặt trận dài 1.000km hiện diễn ra tại Pokrovsk. Những trận đánh giáp lá cà ác liệt diễn ra trong đống đổ nát của các khu chung cư thời Xô viết.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi, cảnh báo Nga đang tập trung khoảng 150.000 quân, bao gồm các đơn vị cơ giới, để tung đòn quyết định vào Pokrovsk.

Theo bản đồ chiến trường của nhóm DeepState (có liên hệ với quân đội Ukraine), thành phố này gần như bị bao vây, chỉ còn một hành lang hẹp để tiếp tế và đưa quân tăng viện.