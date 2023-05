Nga dùng vũ khí từ thời Liên Xô làm khó phòng không hiện đại của Ukraine

Một quả bom từ thời Liên Xô của Nga tấn công mục tiêu của Ukraine (Ảnh: New York Times).

Theo New York Times, trong lúc Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc phản công quy mô lớn, Nga đang tăng cường sử dụng các quả bom cũ từ thời Liên Xô. Dù các vũ khí này có hạn chế nhất định, nhưng các quan chức Ukraine và Mỹ cũng như chuyên gia quân sự cho biết, chúng đang làm khó các hệ thống phòng không của phía Kiev. Thậm chí, một số ý kiến còn cho rằng, các quả bom từ thời Liên Xô của Nga còn khó đánh chặn hơn các tên lửa hiện đại của Moscow.

Trong thời gian qua, Ukraine thường xuyên tuyên bố bắn rơi hầu hết tên lửa, UAV tự sát của Nga tập kích các thành phố bằng các lá chắn thép mà phương Tây cung cấp. Tuy nhiên, bom thả từ máy bay lại là trường hợp khác. Chúng không có hệ thống đẩy như tên lửa hành trình hoặc ở trên không lâu như máy bay không người lái. Những quả bom chỉ bay trong 70 giây hoặc ít hơn và rất khó để lực lượng phòng không của Ukraine theo dõi. Các quan chức Ukraine cho biết, chúng là những chấm nhỏ trên màn hình radar và sẽ sớm biến mất sau khi được thả đi, rồi lao nhanh xuống mục tiêu.

Trung tá Denys Smazhnyi thuộc Lực lượng Không quân Ukraine cho biết: "Đây là diễn biến mới của cuộc chiến trên không. Đầu tiên họ bắn tên lửa hành trình và chúng tôi đã đối phó được. Sau đó, họ dùng máy bay không người lái, và chúng tôi đã bắn hạ chúng. Họ không ngừng tìm kiếm một giải pháp để tấn công chúng tôi, và chúng tôi đang tìm kiếm một giải pháp để đánh chặn vũ khí của họ".

Theo các quan chức Ukraine và Mỹ, Nga đã trang bị thêm cho một số quả bom cũ hệ thống định vị vệ tinh và cánh để mở rộng tầm bắn, biến hàng nghìn vũ khí lỗi thời thành những quả bom lượn hiện đại hơn.

Theo một quan chức Lầu Năm Góc, Nga đang thả những quả bom lượn này từ các máy bay hàng đầu trong kho vũ khí của họ như Su-34 và Su-35. Các máy bay này thường thả bom từ khu vực mà phòng không Ukraine không thể vươn tới, rồi bom sẽ lượn trong một quãng đường khoảng 30km, vượt qua tiền tuyến và tấn công mục tiêu của Ukraine.

Chuyên gia quân sự Ian Williams của tổ chức CSIS (Mỹ) cho biết, dòng bom của Nga thậm chí còn khó đánh chặn hơn tên lửa. Tên lửa thường bay trên cao trong một thời gian dài nên nó dễ bị phát hiện và theo dõi. Trong khi đó, bom lượn lại đang gây khó cho các hệ thống phòng không hiện đại hàng đầu của Ukraine, bao gồm cả Patriot.

Các quan chức Ukraine đang viện dẫn mối đe dọa của những quả bom này để kêu gọi phương Tây viện trợ tiêm kích F-16. Ukraine thừa nhận họ bị Nga áp đảo trên không và cần F-16 để chặn các máy bay Su-34 và Su-35 Nga ném bom các mục tiêu.

Yuriy Ignat, phát ngôn viên của Lực lượng Không quân Ukraine, cho biết: "Cố gắng đánh chặn những quả bom này là không hiệu quả, thậm chí còn không hợp lý. Cách duy nhất để ứng phó với tình hình là tấn công những chiếc máy bay thả những quả bom này".

Ukraine cũng có những quả bom lượn do Mỹ viện trợ, nhưng chúng nhìn chung hoạt động chưa hiệu quả do Nga triển khai vũ khí tác chiến điện tử khiến những vũ khí trên trở nên vô hiệu. Trong khi đó, các quả bom của Nga có giá rất rẻ so với tên lửa hành trình nhưng có khả năng mang lượng thuốc nổ tương tự và Ukraine chưa tìm ra cách "bắt bài" chúng.