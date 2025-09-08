Tổng thống Mỹ lên tiếng sau trận tập kích chưa từng có của Nga vào Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Tôi không hài lòng, tôi không hài lòng về toàn bộ tình hình (xung đột)", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên sau khi hạ cánh xuống Căn cứ Liên hợp Andrews hôm 7/9.

Tổng thống Donald Trump khẳng định không ai cứng rắn với Nga hơn ông. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố vẫn tiếp tục nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine.

"Tôi không hài lòng với những gì đang xảy ra. Nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề. Tôi không hài lòng với bất cứ điều gì liên quan đến cuộc chiến đó", ông nói tiếp.

Khi một phóng viên hỏi về trở ngại lớn nhất để đạt được thỏa thuận hòa bình, Tổng thống Donald Trump không đề cập đến nhà lãnh đạo Nga hay Moscow.

"Chúng ta hãy chờ xem. Chúng tôi đã có một số cuộc thảo luận rất thú vị", ông nói, đồng thời lưu ý rằng các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ đến Washington trong tuần này.

Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump được đưa ra sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa với quy mô lớn chưa từng có vào Ukraine trong đêm 6/9, rạng sáng 7/9.

Theo thông báo của Không quân Ukraine, lực lượng Nga đã phóng tổng cộng 810 máy bay không người lái, 4 tên lửa đạn đạo và 9 tên lửa hành trình trong trận tập kích mới nhất vào Ukraine.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko gọi đây là "cuộc tấn công lớn", cho biết các thành phố Kryvyi Rih, Dnipro, Kremenchuk và Odesa đồng loạt bị tấn công, cũng như thủ đô Kiev.

Phía Ukraine cho biết, tại Kiev, tòa nhà văn phòng thủ tướng, cũng như một số bộ của chính phủ Ukraine, đã bị tấn công. Đây được cho là lần đầu tiên các tòa nhà này bị đánh trúng trong cuộc xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận 4 người đã thiệt mạng và 44 người bị thương trong trận tập kích lần này của Nga.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã thực hiện cuộc tấn công tầm xa vào các cơ sở sản xuất, sửa chữa và lưu trữ máy bay không người lái của Ukraine, cũng như các sân bay quân sự ở miền Trung, miền Nam và miền Đông Ukraine.

Ngoài ra, mục tiêu còn bao gồm doanh nghiệp công nghiệp ở ngoại ô phía tây thủ đô Ukraine và một cơ sở hậu cần ở phía nam thành phố. Bộ Quốc phòng Nga đồng thời cho biết không có tòa nhà nào khác ở Ukraine bị nhắm mục tiêu.

Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng lên tiếng sau cuộc không kích của Nga.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington sẵn sàng hợp tác cùng các đồng minh châu Âu để "gia tăng áp lực lên Nga", chủ yếu thông qua việc mở rộng thuế quan thứ cấp đối với các quốc gia mua dầu của Nga.

Ông Bessent nhận định động thái này có thể làm suy yếu nền kinh tế Nga và có thể buộc Moscow bắt đầu các cuộc đàm phán ngừng bắn sớm hơn.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Keith Kellogg, cho rằng Nga dường như đang leo thang chiến sự thay vì theo đuổi một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán. Theo ông, đó là lý do Tổng thống Donald Trump “đang nỗ lực để ngăn chặn cuộc chiến này”.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy việc làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Kiev và Moscow kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1, nhưng kết quả đạt được vẫn hạn chế.