Nga đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tổng thống Ukraine nếu đàm phán ở Moscow

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

"Phía Ukraine muốn có cuộc gặp này và đã đề xuất. Tôi đã nói rằng: “Chúng tôi sẵn sàng - xin mời đến. Chúng tôi sẽ đảm bảo các điều kiện cần thiết cho cuộc gặp và đảm bảo an ninh 100%””, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) vào ngày 5/9.

Ông Putin cũng lưu ý rằng việc Ukraine đưa ra yêu cầu về cuộc gặp và đặt ra các điều kiện về địa điểm tổ chức cuộc gặp là "những đòi hỏi quá mức".

Tổng thống Putin khẳng định thủ đô Moscow, “thành phố anh hùng” của Nga, là địa điểm “tốt nhất” để tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.

Trao đổi với các phóng viên ngày 5/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Tổng thống Putin đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Moscow để đàm phán.

Tuy nhiên, theo ông Peskov, thông qua tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine, Tổng thống Zelensky đã từ chối tới Moscow đàm phán với Tổng thống Putin.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha gọi đề xuất gặp mặt tại Moscow của ông Putin là “không thể chấp nhận được”. Ông Sybiha cho hay, đến nay ít nhất 7 nước, gồm Áo, Vatican, Thụy Sĩ và một số nước vùng Vịnh sẵn sàng tổ chức cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Putin.

Trong cuộc họp báo cuối chuyến thăm Trung Quốc tuần này, Tổng thống Putin nói rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Zelensky tại Moscow.

Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định ông chưa từng loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, song nhấn mạnh sự kiện này phải được chuẩn bị trước kỹ càng và phải dẫn đến kết quả tích cực.

Chủ nhân Điện Kremlin cho biết, ông nhận thấy “có ánh sáng cuối đường hầm” về khả năng sớm chấm dứt xung đột Ukraine, đặc biệt nhấn mạnh đến nỗ lực trung gian tích cực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mặt khác, ông cảnh báo nếu không tìm ra giải pháp ngoại giao, Moscow sẽ buộc phải đạt được mục tiêu thông qua biện pháp quân sự. Ông tuyên bố, quân đội Nga đang tiến lên trên tất cả các mặt trận ở Ukraine.

Nga coi lực lượng quân sự nước ngoài tại Ukraine là mục tiêu hợp pháp

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông vào ngày 5/9, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ coi các binh sĩ nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine là “mục tiêu hợp pháp” và việc triển khai quân đội nước ngoài là không cần thiết nếu đạt được thỏa thuận hòa bình.

"Việc phương Tây lôi kéo Ukraine vào NATO là một trong những nguyên nhân gây ra xung đột. Nếu bất kỳ binh sĩ (phương Tây) nào xuất hiện lúc này, trong khi giao tranh đang diễn ra, chúng tôi sẽ coi họ là mục tiêu quân sự hợp pháp", Tổng thống Putin nêu rõ.

"Nếu các quyết định được đưa ra dẫn đến hòa bình lâu dài, tôi cho rằng sự hiện diện (của các binh sĩ nước ngoài ở Ukraine) không có ý nghĩa gì. Không nên nghi ngờ về việc Nga sẽ thực hiện đầy đủ các điều khoản đã thỏa thuận. Chúng tôi sẽ tôn trọng các đảm bảo an ninh mà cả Nga và Ukraine cần được cung cấp", ông Putin nói thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đồng tình với lập trường này, cho rằng các lực lượng quân sự nước ngoài không thể đảm bảo an ninh cho Ukraine.

"Liệu các lực lượng quân sự nước ngoài, đặc biệt là châu Âu và Mỹ, có thể đảm bảo và cung cấp an ninh cho Ukraine hay không? Chắc chắn là không, họ không thể", ông Peskov phát biểu tại Vladivostok.

"Không thể đảm bảo an ninh của một quốc gia bằng cách làm suy yếu an ninh của một quốc gia khác. Chúng tôi sẽ coi đó là mối đe dọa đối với chính mình - sự hiện diện của các lực lượng quốc tế, hoặc bất kỳ lực lượng nước ngoài nào, hoặc lực lượng NATO trên lãnh thổ Ukraine, gần biên giới của chúng tôi”, ông Peskov nhấn mạnh.

Tuyên bố của lãnh đạo và quan chức Nga được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh các đồng minh của Ukraine tại Paris vào ngày 4/9.

Sau hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết 26 nước sẵn sàng cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine hậu xung đột với Nga, trong đó bao gồm lực lượng quốc tế trên bộ, trên biển và trên không.

Ban đầu ông Macron nói 26 nước sẽ triển khai lực lượng trực tiếp tại Ukraine, nhưng sau đó làm rõ rằng một số nước sẽ tham gia theo cách khác, như huấn luyện hoặc trang bị cho quân đội Ukraine từ bên ngoài. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể quy mô quân số.

Hội nghị của 35 lãnh đạo thuộc “liên minh tự nguyện”, chủ yếu là các nước châu Âu, nhằm chốt lại cơ chế bảo đảm an ninh và kêu gọi sự ủng hộ từ Mỹ, mà theo giới chức châu Âu là yếu tố then chốt để kế hoạch trở nên khả thi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận 26 quốc gia đã đồng ý cung cấp bảo đảm an ninh. Ông cũng nhấn mạnh vấn đề “bảo vệ tối đa bầu trời Ukraine”.