Nga công phá khốc liệt, thành trì Ukraine trên bờ vực thất thủ

Lực lượng Ukraine khai hỏa về phía quân đội Nga ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin Bloomberg, thành phố Pokrovsk đang đối mặt với nguy cơ bị quân đội Nga kiểm soát. Khu vực quan trọng về mặt chiến lược này, nơi chỉ cách các vị trí tiền tuyến của lực lượng vũ trang Nga 5km, có thể trở thành một tổn thất lớn khác cho Ukraine nếu viện trợ quân sự đã cam kết từ các nước châu Âu không sớm được chuyển đến.

Pokrovsk đóng vai trò quan trọng trong cơ sở hạ tầng của khu vực. Đây là một trung tâm đường sắt và đường bộ lớn, tiếp tế cho các tuyến phòng thủ của Ukraine.

Ngoài ra, Pokrovsk còn có các mỏ than cốc. Các mỏ này đã đóng cửa và một trong 3 hầm đã được sơ tán do nguy cơ giao tranh đang đến gần. Ngoài tầm quan trọng về mặt công nghiệp, thành phố này vẫn là một trong những thành trì cuối cùng do Ukraine kiểm soát tại tỉnh Donetsk ở phía đông.

Pokrovsk nằm trên một con đường quan trọng mà quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine. Nga coi việc kiểm soát Pokrovsk là bước đệm quan trọng để sáp nhập toàn bộ vùng Donetsk.

Vị trí Pokrovsk trên bản đồ (Ảnh: Economist).

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hôm 12/12 đã mô tả tình hình ở Pokrovsk là "cực kỳ khốc liệt", sau khi đến thăm các vị trí tiền tuyến, đồng thời nói thêm rằng Kiev đã tăng cường phòng thủ để ngăn chặn cuộc tiến công của Moscow.

Các binh lính trên thực địa đều thừa nhận cuộc chiến xung quanh Pokrovsk đang là mặt trận ác liệt nhất. Chính quyền Ukraine cũng đưa ra nhận định tương tự.

Bloomberg nhấn mạnh rằng châu Âu và Mỹ, mặc dù đã đưa ra nhiều lời hứa viện trợ cho Ukraine, vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình.

Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược và vũ khí, làm suy yếu đáng kể khả năng đối phó với các cuộc tấn công của Nga. Thiếu hụt đạn dược vẫn là một trong những vấn đề cấp bách nhất đối với lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo các nhà phân tích, tình trạng chuyển giao hàng viện trợ chậm trễ không chỉ liên quan đến những khó khăn về hậu cần mà còn liên quan đến sự mệt mỏi của các nước phương Tây sau cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine.

Nhiều chính phủ châu Âu đang phải đối mặt với áp lực nội bộ liên quan đến hậu quả kinh tế và xã hội của họ khi ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên, sự chậm trễ trong việc chuyển giao vũ khí có thể khiến Ukraine mất thêm các vùng lãnh thổ, đồng thời củng cố vị thế của Nga.

Bloomberg nhận định, hiện tại Moscow không có động lực để thỏa hiệp. Những bước tiến về mặt quân sự của Nga ở Donbass (gồm Lugansk và Donetsk), bao gồm cả việc tiến vào Pokrovsk, đã củng cố vị thế của Nga trong các cuộc đàm phán, mà theo nhiều chuyên gia, khó có thể bắt đầu sớm.

Đối với Kiev, việc duy trì quyền kiểm soát các điểm then chốt như Pokrovsk đang trở thành vấn đề khó khăn không chỉ về mặt chiến lược mà còn về sự ổn định chính trị.

New York Times cũng đưa tin những bước tiến của Nga ở khu vực Donetsk trong những tháng gần đây đã "ở tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2022".

Nga đã đạt được những bước tiến ở mặt trận phía đông của Ukraine trong những tháng gần đây. Kể từ khi Nga kiểm soát thành phố Avdiivka vào tháng 2, tốc độ tiến quân của Moscow vào khu vực Donestk đã gia tăng nhanh chóng. Vào đầu tháng 10, Nga đã kiểm soát thành phố quan trọng Vuhledar.

New York Times dẫn lời các nhà phân tích cho biết, Moscow có khả năng đã lên kế hoạch kiểm soát khu vực này để đảm bảo vị thế thuận lợi hơn cho các cuộc đàm phán trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 và tìm cách thúc đẩy các cuộc hòa đàm.

Vào cuối năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia ở Ukraine sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Cho đến nay, Moscow kiểm soát gần như toàn bộ khu vực Lugansk ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine.