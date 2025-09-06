Nga nói không gây ra mối đe dọa cho châu Âu

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Tass).

"Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng chúng tôi không đe dọa bất kỳ ai ở châu Âu, rằng chúng tôi không tìm cách vẽ lại biên giới dưới bất kỳ hình thức nào”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói với các phóng viên hôm 5/9.

Theo ông Medvedev, Nga cần tăng cường bảo vệ biên giới quốc gia.

Quan chức Nga cho biết các quốc gia Baltic, Phần Lan, Na Uy và Ba Lan đang gia tăng hoạt động quân sự gần Nga.

"Chúng ta chắc chắn cần cải thiện sự tin cậy của việc bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng các công sự ở các khu vực biên giới", ông Medvedev nói.

Ông Medvedev nói rằng Phần Lan từng được kết nối với Nga bằng "hàng nghìn mối liên kết vô hình", đồng thời cho biết vào thời điểm đó, hoạt động thương mại rất tốt.

Phần Lan gia nhập NATO vào năm 2023. Sau đó, nước này đã đóng cửa các trạm kiểm soát trên biên giới đất liền với Nga.

Hôm 5/9, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đã đến Svetogorsk, vùng Leningrad, và thăm một trạm kiểm soát nằm ngay biên giới với Phần Lan.

Ông Medvedev cho biết Nga sẽ cân nhắc đến sự thay đổi trong quan hệ với Phần Lan do việc nước này gia nhập NATO.

Hồi tháng 7, ông Medvedev cáo buộc phương Tây đang thực sự tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại Nga, sử dụng dữ liệu vệ tinh và tên lửa để tấn công các mục tiêu của Nga.

Cựu Tổng thống Nga nhấn mạnh Moscow nên đáp trả "toàn diện" và nếu cần thiết, thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu.

Tuyên bố của ông Medvedev là phản ứng của quan chức cấp cao Nga trước sự leo thang liên tục của xung đột Nga - Ukraine cũng như việc các nước NATO tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm việc cung cấp tên lửa tầm xa và dữ liệu tình báo.

Ông Medvedev chỉ trích những tuyên bố của phương Tây về khả năng Nga tấn công châu Âu là "hoàn toàn vô lý" và cố tình lan truyền nhằm kích động tâm lý chống Nga.

Theo ông, những tuyên bố như vậy là một phần của cuộc chiến thông tin nhằm biện minh cho việc NATO tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Nga.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng cho các biện pháp trả đũa cứng rắn, bao gồm các cuộc tấn công phủ đầu, nếu các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia gia tăng.

Nga đã phải đối mặt với các cuộc tấn công liên tiếp bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine vào các khu vực biên giới, bao gồm các vùng Voronezh, Kursk và Bryansk.

Nga cáo buộc các cuộc tấn công này được thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu vệ tinh của NATO, cho thấy sự can dự trực tiếp của phương Tây vào cuộc xung đột.

Ông Medvedev đã nhiều lần cảnh báo về khả năng cuộc chiến Ukraine leo thang thành một cuộc xung đột toàn cầu nếu phương Tây tiếp tục cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí tầm xa như tên lửa Storm Shadow và ATACMS.

Moscow coi việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga là mối đe dọa an ninh quốc gia lớn, đồng thời cho biết sự ủng hộ của khối quân sự này đối với tư cách thành viên của Ukraine là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột hiện nay.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte dự báo Nga có thể sẵn sàng sử dụng vũ lực chống lại NATO trong vòng 5 năm. Lãnh đạo NATO tuyên bố nếu các quốc gia thành viên không hành động ngay từ bây giờ, nguy cơ bị tấn công có thể trở nên hiện hữu chỉ trong vòng 3-5 năm tới.

Nga đã lên tiếng bác bỏ những thông tin cho rằng Moscow sẽ hành động quân sự với các nước NATO. Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga không có ý định tấn công các quốc gia NATO trừ khi Nga bị tấn công trước.