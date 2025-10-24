Tổng thống Trump giữ "mọi quân bài" giúp tháo ngòi xung đột Ukraine?

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trò chuyện với Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Rosneft Igor Sechin (trái) tại Primorsky Krai, Nga năm 2023 (Ảnh: AFP).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Newsmax được công bố ngày 23/10, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker nhận định cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine là một cuộc chiến chiến hào, không bên nào thắng. Đại sứ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục ủng hộ Ukraine, đồng thời gây sức ép với cả Nga và Ukraine, thúc đẩy lãnh đạo hai nước bắt đầu đàm phán.

"Tổng thống Trump đang cố gắng tìm cách tiếp tục gây áp lực lên (Tổng thống Nga) Vladimir Putin, tiếp tục gây áp lực lên (Tổng thống Ukraine) Volodymyr Zelensky, đồng thời tìm kiếm những cách thức mới để tiếp tục gây sức ép, đưa cả hai bên ngồi vào bàn đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt xung đột và thương vong", ông Whitaker nói.

Theo nhà ngoại giao Mỹ, Tổng thống Trump ngày càng mất kiên nhẫn với việc Tổng thống Putin không muốn giảm leo thang căng thẳng. Ông Whitaker nhấn mạnh Tổng thống Mỹ "nắm giữ mọi quân bài".

“Cuối cùng, Tổng thống (Trump) sẽ đi những quân bài đó theo cách ông thấy phù hợp để tiếp tục tạo điều kiện giữ chân Tổng thống Putin, buộc ông ấy đàm phán, và giải quyết cuộc chiến này, bởi vì giao tranh phải chấm dứt. Theo tôi nghĩ, Tổng thống Trump thực sự thất vọng vì Tổng thống Putin sẽ không chấm dứt cuộc chiến này", Đại sứ Mỹ tại NATO nhận định.

Ông Whitaker nói thêm rằng tuyên bố của Tổng thống Trump về các lệnh trừng phạt đối với Nga là động thái "quan trọng nhất", đồng thời lưu ý rằng gần như cùng lúc đó, một gói trừng phạt mới đã được Liên minh châu Âu (EU) công bố.

Vào ngày 22/10, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil. Danh sách này bao gồm hơn 30 công ty con của cả hai tập đoàn, trong đó có các mỏ dầu, cơ sở khí đốt và nhà máy lọc dầu trên khắp lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, EU cũng đang tiếp tục gia tăng áp lực kinh tế lên Nga. Gói trừng phạt thứ 19 mới đã nhắm vào lĩnh vực năng lượng và tìm cách ngăn chặn đội tàu chở dầu ngầm của Nga.

Các chuyên gia cho rằng các lệnh trừng phạt có thể gây áp lực lên ngành dầu khí của Nga, ít nhất là trong ngắn hạn.

"Những biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn về thanh toán, vận chuyển và bảo hiểm sẽ làm tăng chi phí và giảm chiết khấu, làm giảm nguồn thu thuế xuất khẩu của Moscow", Oleksandr Talavera, giáo sư kinh tế tài chính tại Đại học Birmingham, cho biết.

Khi công bố các lệnh trừng phạt, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết mục tiêu của Washington là nhắm mục tiêu vào “điểm yếu” của Điện Kremlin là khả năng hỗ trợ tài chính cho chiến dịch quân sự ở Ukraine - cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II. Bộ Tài chính Mỹ đã kêu gọi Điện Kremlin đồng ý ngừng bắn ở Ukraine.

Hôm 23/10, Tổng thống Putin thừa nhận các biện pháp mới của Mỹ sẽ gây ra "hậu quả". "Nhưng chúng sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến lợi ích kinh tế của chúng tôi”, ông Putin tuyên bố.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn hoài nghi về hiệu quả của các biện pháp này.

Timothy Ash, chuyên gia tại tổ chức Chatham House, nói rằng mặc dù các lệnh trừng phạt gửi đi một tín hiệu chính trị, nhưng chúng có thể không làm thay đổi đáng kể doanh thu của Nga.

“Anh từng trừng phạt các thực thể này", ông nói, đề cập đến lệnh trừng phạt Rosneft và Lukoil vào ngày 15/10 mà chính phủ Anh mô tả là "lệnh trừng phạt mạnh nhất từ ​​trước đến nay".

"Về mặt biểu tượng, biện pháp này sẽ có tác dụng nhất định vì nó có thể cho thấy Mỹ sẵn sàng làm điều gì đó quan trọng hơn trong tương lai. Cho đến nay, chính quyền Trump vẫn chưa tỏ ra sẵn sàng gây tổn hại cho nền kinh tế Nga hay khiến Tổng thống Putin không hài lòng", chuyên gia Ash nói thêm.