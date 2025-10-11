Nga chế tạo "mắt thần" cho binh sĩ trên tiền tuyến

Nga đang chế tạo mũ chiến đấu mới để giúp binh sĩ nắm rõ hơn tình hình trên chiến trường (Ảnh minh họa: Army Recognition).

Mũ chiến đấu đã xuất hiện trong nhiều cuộc chiến từ hàng trăm năm nay. Sau đó, chúng đã trải qua nhiều cải tiến đáng kể, cả về vật liệu lẫn khả năng bảo vệ.

Mục tiêu vẫn là bảo vệ người lính, nhưng những tiến bộ công nghệ mới có thể cho phép mũ chiến đấu làm được nhiều hơn thế.

Các kỹ sư Nga hiện đang tìm cách tích hợp một mô-đun trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thu thập dữ liệu từ mũ của binh sĩ, cũng như từ những người lính khác được trang bị thiết bị tương tự, và thậm chí từ các hệ thống không người lái trong khu vực. Tất cả dữ liệu này sẽ được gửi tới chỉ huy, giúp họ có được nhận thức tình huống tốt hơn theo thời gian thực từ tiền tuyến.

Hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin rằng chiếc mũ mang tên “Soratnik” đang được phát triển bởi liên danh có tên “Mặt trận Nhân dân”. Mục tiêu của dự án là tạo ra một chiếc mũ được trang bị các mô-đun có thể đánh giá môi trường chiến trường và nhận thông tin về vị trí của đồng đội cũng như đối phương. Thông tin này sau đó có thể được chuyển lại cho các chiến binh.

“Chúng tôi đã thêm một mô-đun AI vào trang bị chiến đấu của tương lai", trưởng phòng dự án tại một viện thiết kế ở St. Petersburg nói với TASS.

“Thiết bị này được gọi là Soratnik. Mô-đun AI thu thập dữ liệu từ camera gắn trên mũ của người lính, từ các binh sĩ khác có thiết bị tương tự, và từ một UAV trên chiến trường. Trí tuệ nhân tạo sẽ xử lý tất cả dữ liệu này, cung cấp thông tin về vị trí của đồng đội và đối thủ, cũng như truyền hình ảnh từ UAV. Các dữ liệu này được hiển thị trên màn hình lắp bên trong mũ", ông nói.

Soratnik có thể sẽ là bước đột phá mang tính cách mạng cho mũ chiến đấu tạo ra "mắt thần" để binh sĩ nắm rõ tình thế trên chiến trường.

Trong hơn 100 năm kể từ Chiến tranh Thế giới thứ Nhất, ngoại trừ vật liệu, hầu như không có nhiều cải tiến đáng kể với mũ chiến đấu.

Một nghiên cứu năm 2020 của Đại học Duke, được đăng trên tạp chí PLOS ONE, phát hiện rằng các mũ chiến đấu thiết kế từ Thế chiến I, bao gồm mẫu “Adrian” năm 1915 của Pháp và mẫu “Stahlhelm” năm 1916 của Đức, chống sóng xung kích tốt hơn so với các mũ hiện đại đang được sử dụng trong những cuộc xung đột ngày nay.

Các mẫu mũ Adrian của Pháp và Brodie/MkI của Anh được thiết kế để chống lại sóng nổ pháo binh, mối đe dọa lớn nhất đối với binh sĩ trong chiến hào thời đó. Điều này giải thích tại sao chúng có thể bảo vệ khỏi sóng xung kích tốt hơn so với các mũ chống đạn hiện đại, vốn tập trung vào việc bảo vệ khỏi đạn súng bộ binh, mảnh đạn và va chạm tốc độ thấp.

Tuy nhiên, những vấn đề từ hơn một thế kỷ trước vẫn còn tồn tại: mũ vẫn nặng và khó chịu; mà một chiếc mũ không thoải mái thì người lính sẽ không đội lâu và khi không đội, nó không còn tác dụng bảo vệ.

Mỹ và nhiều quốc gia khác đang tìm cách khắc phục các vấn đề đó, nhưng việc tích hợp các mô-đun công nghệ mới như AI có thể làm phức tạp thêm. Vì vậy, việc bổ sung công nghệ này phải đảm bảo giữ được sự thoải mái và trọng lượng hợp lý, đồng thời mang lại lợi ích thật sự trong nhận thức chiến trường.