Ukraine báo động Nga khai hỏa kép, săn lùng trận địa phòng không của Kiev

UAV Shahed của Nga (Ảnh: Pravda).

Một chiếc Shahed được điều khiển trực tuyến của Nga lại vừa đánh trúng một trận địa phòng không Ukraine, ông Serhii “Flash” Beskrestnov, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho biết. Ông không tiết lộ trận địa nào bị tấn công hay hậu quả ra sao vì lý do an ninh tác chiến.

Điều đáng chú ý nằm ở mục tiêu mà UAV này săn lùng. Moscow đang tăng cường điều khiển Shahed theo thời gian thực ngay từ lãnh thổ Nga, vận hành kiểu giống UAV FPV thay vì bay theo lộ trình lập trình sẵn cố định. Hiện Moscow dùng năng lực này để truy lùng chính các kíp phòng không có nhiệm vụ bắn hạ chúng.

Người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat xác nhận đã có nhiều trường hợp Shahed và Gerbera được điều khiển trực tiếp để tấn công các mục tiêu đang di chuyển, chẳng hạn như các tổ hỏa lực cơ động của Ukraine, theo New Voice of Ukraine.

Ngoài ra, ông Beskrestnov kêu gọi các kíp chiến đấu “không chờ lệnh từ cấp chỉ huy” trong việc cơ động khẩn cấp khi có nguy hiểm, cho thấy mối đe dọa đang thay đổi nhanh đến mức nào.

Theo ông Beskrestnov, thuật toán tác chiến của Nga diễn ra theo 2 giai đoạn. Đầu tiên, một chiếc Shahed hoặc Gerbera bay qua để trinh sát, kiểm tra xem trận địa phòng không có hiện diện hay không và tần suất thay đổi vị trí ra sao.

Sau đó là đòn tấn công kép: một mục tiêu đóng vai trò nhử để buộc kíp phòng không khai hỏa vào nó, trong khi chiếc UAV thứ 2 lao vào đánh trận địa đúng lúc tổ chiến đấu đang chiến đấu.

Mô hình này phù hợp với sự thay đổi đã được ghi nhận trước đó. Nga đang sử dụng các UAV Shahed điều khiển trực tuyến theo mạng lưới mesh, trong đó các kíp điều khiển bên trong lãnh thổ Nga dẫn đường cho UAV thông qua các liên kết vô tuyến chuyển tiếp từ khoảng cách hàng trăm km để trinh sát các trận địa tác chiến điện tử và phòng không Ukraine trước khi tấn công, theo Ukrinform.

Mạng lưới mesh là kiểu mạng trong đó nhiều thiết bị kết nối trực tiếp với nhau và đồng thời đóng vai trò như các nút chuyển tiếp tín hiệu, thay vì phụ thuộc vào một trạm trung tâm duy nhất.

Khi Nga phóng số lượng lớn UAV theo kiểu "bầy đàn", một chiếc hoặc thiết bị chuyển tiếp có thể nhận tín hiệu điều khiển rồi truyền tiếp cho UAV khác. Tín hiệu được truyền qua nhiều nút trung gian chính là các UAV để vượt khoảng cách rất xa. Nếu một UAV bị bắn rơi, mạng vẫn có thể tự tìm đường truyền khác.

Trước tình hình có tính khẩn cấp, ông Beskrestnov đã phát thông điệp gửi tới các đơn vị phòng không: “Tôi đề nghị tất cả những người tham gia nhiệm vụ phòng không đừng chờ mệnh lệnh từ cấp chỉ huy, mà phải tự phân tích tình huống và suy nghĩ".

Ông đưa ra khuyến cáo chiến thuật cụ thể: “Hãy ngụy trang, thay đổi vị trí, theo dõi các chuyến bay của UAV trinh sát".

“Khi một kíp chiến đấu đang xử lý mục tiêu, luôn phải có người bên cạnh quan sát khu vực xung quanh để phát hiện các mục tiêu khác xuất hiện gần đó. Đừng khai hỏa bừa bãi, đừng để lộ vị trí”, ông nói thêm.