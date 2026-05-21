Ukraine hé lộ "tàu sân bay" không người lái mang 27 UAV AI

Xuồng không người lái Katran (Ảnh: Mac Hub).

Defense Express nhận định, sự phát triển mới nhất của Ukraine trong lĩnh vực xuồng không người lái cho thấy nước này đang vượt ra ngoài khái niệm truyền thống về USV và hướng tới các nền tảng tác chiến robot kết nối mạng hoàn chỉnh.

Theo đó, USV Katran X1.2 đã được thử nghiệm như một bệ phóng di động cho các UAV đánh chặn điều khiển bằng AI có khả năng đối phó các mục tiêu trên không, bao gồm UAV cảm tử Shahed của Nga.

Hệ thống này được phát triển thông qua hợp tác giữa công ty Ukraine MAC HUB và Black Sea Legion, một đơn vị hải quân hoạt động dưới quyền Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine.

Trong các cuộc thử nghiệm trên sông Dnipro, hệ thống Katran X1.2 mang theo tới 27 UAV đánh chặn MAC Dead Fly, tạo ra cái mà các nhà phát triển mô tả là một lớp phòng thủ mới có thể hoạt động trực tiếp dọc theo các hành lang tấn công của UAV. Cơ chế này cho phép USV của Ukraine biến thành "tàu sân bay" mini.

Logic chiến thuật phía sau dự án phản ánh sự thay đổi trong cách Nga tiến hành các cuộc tập kích UAV tầm xa. UAV Shahed thường sử dụng các tuyến đường sông và quỹ đạo bay thấp để giảm khả năng bị phát hiện và vượt qua một phần mạng lưới phòng không của Ukraine.

Bằng cách triển khai UAV đánh chặn từ các nền tảng hải quân cơ động, lực lượng Ukraine có thể đẩy vùng phòng thủ ra xa phía trước thay vì chỉ phụ thuộc vào các hệ thống mặt đất cố định.

Về mặt kỹ thuật, USV Katran X1.2 được thiết kế như một nền tảng tác chiến đa nhiệm thay vì chỉ là một xuồng tấn công đơn chức năng. Phương tiện này dài khoảng 9m, sử dụng động cơ 350 mã lực và có tầm hoạt động lên tới 1.600km. Ngoài việc mang UAV đánh chặn, nền tảng này còn có thể tự hoạt động như một xuồng tấn công và có khả năng mang tên lửa tầm ngắn R-73 hoặc các hệ thống trên không khác.

Yếu tố đánh chặn có thể là tính năng mang ý nghĩa chiến lược quan trọng nhất. UAV MAC Dead Fly được cho là sử dụng trí tuệ nhân tạo tích hợp để tự động phát hiện mục tiêu và có thể đạt tốc độ khoảng 380km/h, với các nỗ lực đang được tiến hành nhằm nâng con số này lên 450km/h.

Mức hiệu suất này được thiết kế đặc biệt để đối phó các UAV kiểu Shahed, vốn đã trở thành một trong những công cụ chủ lực của Nga nhằm làm quá tải hệ thống phòng không Ukraine và tấn công cơ sở hạ tầng.

Dự án cũng cho thấy Ukraine đang tiếp tục tích hợp nhiều lĩnh vực không người lái vào các hệ thống tác chiến thống nhất. Cả xuồng không người lái và các UAV đánh chặn trên không của nó được cho là phối hợp thông qua mạng MAC Mission Control, cho phép người vận hành điều khiển đồng thời nhiều nền tảng robot từ một trung tâm chỉ huy cơ động đặt trên bờ.

Trong vài năm qua, cả Nga và Ukraine đã phát triển các USV. Trên thực tế, hiện tại chưa quốc gia nào có biện pháp đối phó hiệu quả hoàn toàn với dòng vũ khí này. Tốc độ, phần thân nằm thấp và chiến thuật bầy đàn của các USV tạo ra mối đe dọa mới mà học thuyết và hệ thống hải quân hiện nay chưa sẵn sàng đối phó.