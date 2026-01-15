Ukraine thừa nhận 2 triệu người đang bị truy nã vì trốn nghĩa vụ quân sự

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Mykhailo Fedorov (Ảnh: Kyiv Independent).

Hai triệu người Ukraine đang bị truy nã vì trốn tránh nghĩa vụ động viên, và thêm 200.000 binh sĩ vắng mặt không phép (AWOL), Bộ trưởng Quốc phòng mới của Ukraine, Mykhailo Fedorov, cho biết ngày 14/1.

Phát biểu trước quốc hội, nơi ông được bổ nhiệm vào cương vị mới, ông Fedorov nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết những vấn đề hiện nay trong quân đội để Ukraine có thể bắt đầu tiến lên phía trước, chẳng hạn như tiến hành phân tích hiệu quả của các chỉ huy thay vì đưa ra quyết định chỉ dựa trên cấp bậc.

“Hôm nay, chúng ta không thể chiến đấu bằng công nghệ mới với một cơ cấu tổ chức cũ”, ông Fedorov nói trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp.

“Mục tiêu của chúng tôi là thay đổi hệ thống, tiến hành cải cách quân đội, cải thiện hạ tầng ở tiền tuyến, xóa bỏ tham nhũng, xây dựng năng lực lãnh đạo và một văn hóa mới dựa trên sự tin cậy", ông tuyên bố.

Thông tin hiếm hoi về số lượng người Ukraine trốn nghĩa vụ hoặc binh sĩ bỏ đơn vị không phép được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, trong đó các đơn vị bộ binh gặp khó khăn hơn bao giờ hết trong việc bù đắp những tổn thất trên chiến trường trước lực lượng Nga mạnh áp đảo về tiềm lực quân sự.

Vấn đề về nguồn nhân lực đã làm giảm hiệu quả tác chiến của Ukraine trong thời gian qua, khiến Nga đạt được đà tiến tại nhiều khu vực trên chiến trường.

Kiệt sức sau gần 4 năm giao tranh và hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, nhiều binh sĩ đã lựa chọn bỏ đơn vị không phép hoặc đào ngũ, những hành vi phạm tội hình sự có thể bị phạt tù từ 5 đến 12 năm trong thời chiến.

Việc cố tình trốn tránh động viên cũng được quy định trong Bộ luật Hình sự của Ukraine, với mức phạt tù từ 3 đến 5 năm trong thời chiến. Nhiều người cũng từng sử dụng việc bỏ đơn vị không phép như một con đường phổ biến, dù bất hợp pháp, để chuyển giữa các đơn vị nhằm tránh quy trình hành chính kéo dài, tuy nhiên thực tiễn này gần đây đã bị siết chặt.

Ông Fedorov nhấn mạnh rằng có “một số lượng lớn” vấn đề cần phải được giải quyết ngay lập tức, bao gồm bộ máy hành chính giấy tờ cồng kềnh của quân đội, vốn gây khó khăn cho nhiều binh sĩ và chỉ huy; cách chỉ huy theo kiểu từ trên xuống mang tư duy cũ; cũng như việc bảo đảm cung ứng các nguồn lực cần thiết, bao gồm vũ khí, cho các đơn vị chiến đấu.

“Điều này ngăn cản các binh sĩ ở tuyến đầu phát huy tối đa năng lực của họ”, ông Fedorov nói.

Ông Fedorov, 34 tuổi, là bộ trưởng quốc phòng trẻ nhất trong lịch sử Ukraine. Trước khi nắm giữ vị trí này, ông được xem là "kiến trúc sư" đứng sau thành công của chương trình vũ khí không người lái Ukraine. Sau khi được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ định vào vị trí mới, ông từng tiết lộ sẽ tìm cách hiện đại hóa quân đội với công nghệ mới phù hợp với một cuộc chiến bất đối xứng, trước đối thủ có tiềm lực lớn hơn như Nga.