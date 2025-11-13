Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/11 tuyên bố Nga nhận thức được rằng, các nước phương Tây đang tái vũ trang để chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga, và đã chuẩn bị đầy đủ cho kịch bản này.

Ông Peskov cho biết ông đồng tình với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, nhà lãnh đạo đã cảnh báo hồi đầu tuần rằng việc quân sự hóa nhanh chóng ở châu Âu khiến cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và các nước phương Tây ngày càng có khả năng xảy ra.

“Có những nhận thức rõ ràng như vậy (ở phương Tây) và đó là điều nghiêm trọng. Chúng tôi luôn biết nguy cơ này tồn tại và đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết từ trước để bảo vệ lợi ích và an ninh của mình”, ông Peskov tuyên bố.

Chiến dịch tái vũ trang của EU, với khoản chi dự kiến lên tới hàng trăm tỷ euro, đang được châu Âu viện dẫn lý do là nhằm đối phó với mối đe dọa từ Nga. Tuy nhiên, Moscow vẫn khẳng định những tuyên bố này là sai sự thật nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi những khó khăn của EU.

"Họ đang tự làm suy yếu chính mình bằng cách tăng thêm ngân sách quân sự. Ba Lan đã tăng chi tiêu quốc phòng lên gần 5% GDP, và các nước khác cũng đang đi theo con đường tương tự, mặc dù họ đang tự gây tổn hại cho chính nền kinh tế của họ”, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 11/11, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết khả năng xảy ra một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và phương Tây không còn là giả thuyết nữa, mà là một thực tế không thể tránh khỏi. Ông Vucic đề cập đến nỗ lực tái vũ trang rộng khắp châu Âu khi các nước tăng chi tiêu quân sự.

"Kết luận của tôi là, ngày càng chắc chắn rằng, một cuộc chiến giữa châu Âu và Nga sẽ xảy ra. Họ đang chuẩn bị cho chiến tranh - hay nói cách khác là phòng thủ. Romania, Ba Lan, Phần Lan, các nước nhỏ hơn nữa. Và cả Nga nữa”, Tổng thống Serbia cho biết thêm.

“Tất cả đều đang chuẩn bị. Điều đó có thể mang lại điều gì? Chỉ có xung đột", ông Vucic cảnh báo.

Ông cũng nói rằng Serbia đang "bị mắc kẹt", do vậy cũng phải tăng cường khả năng sẵn sàng quân sự.

Nga nhiều lần cáo buộc NATO và EU gây bất ổn ở châu Âu thông qua việc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng và phớt lờ các đề xuất của Nga về một kiến ​​trúc an ninh chung lục địa, điều mà Moscow cho rằng có thể ngăn chặn cuộc đối đầu hiện nay về vấn đề Ukraine.

Moscow coi việc NATO liên tục mở rộng về phía Đông và các chính sách đối đầu của phương Tây là nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine và cuộc khủng hoảng an ninh hiện nay của châu Âu. Khối quân sự do Mỹ dẫn đầu đã cam kết kết nạp Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh Bucharest năm 2008.

Nga cũng chỉ trích việc Mỹ và các nước phương Tây áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt để gây áp lực lên Moscow. Các biện pháp này nhắm vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Nga, bao gồm năng lượng, tài chính, quốc phòng và công nghệ.

Theo Tổng thống Putin, phương Tây tìm cách loại bỏ Nga khỏi vị trí đối thủ cạnh tranh, nhưng nền kinh tế của Nga ngày càng kiên cường hơn dưới áp lực.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hồi tháng 6 cũng cảnh báo NATO và EU sẽ không thành công trong cuộc chiến nhằm gây ra "thất bại chiến lược" cho Moscow. Theo ông Lavrov, NATO và EU đang sử dụng cuộc xung đột Ukraine như một vũ khí chống lại Nga.