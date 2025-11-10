Cựu lãnh đạo NATO nói liên minh sẽ "không chiến tranh" với Nga vì Ukraine

Cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: Getty).

Trong một cuộc phỏng vấn với báo The Times vào ngày 8/11, cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết các nước thành viên NATO đã đưa ra hai quyết định quan trọng trong cuộc họp tại Brussels sau khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022.

"Một là tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, như chúng tôi đã làm. Hai là làm những gì có thể để ngăn chặn cuộc chiến này leo thang vượt ra ngoài lãnh thổ Ukraine và trở thành một cuộc chiến toàn diện giữa Nga và NATO", ông nói.

Cựu Tổng thư ký NATO đã dẫn lại lời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố vào thời điểm đó rằng, "chúng tôi sẽ không mạo hiểm gây ra chiến tranh thế giới thứ 3 vì Ukraine".

Theo ông Stoltenberg, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng hiểu điều đó.

"Ông ấy gọi cho tôi từ một boong-ke ở Kiev và nói: “Tôi chấp nhận việc các ông sẽ không gửi lực lượng bộ binh NATO vào (Ukraine), mặc dù tôi không đồng ý. Nhưng xin hãy đóng cửa không phận””, ông Stoltenberg kể lại.

Ông Stoltenberg cho biết ông đã từ chối yêu cầu đóng cửa không phận vì lo ngại leo thang căng thẳng. Sau đó, trong cuộc xung đột, Tổng thống Zelensky vẫn tiếp tục thúc giục NATO triển khai lực lượng bộ binh tới Ukraine.

Ông Stoltenberg thừa nhận "yếu tố mâu thuẫn" khi NATO nói rằng họ muốn Kiev chiếm ưu thế, nhưng lại từ chối triển khai quân đội NATO đến Ukraine và chỉ tập trung vào việc cung cấp vũ khí. Tuy nhiên, cựu Tổng thư ký NATO cho biết ông tin rằng đây là "cách tiếp cận đúng đắn".

Ông Stoltenberg nhấn mạnh NATO cần cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine để "làm cho nước này mạnh hơn trên chiến trường", từ đó buộc Moscow đồng ý ngừng bắn dọc theo đường giới tuyến hiện tại do Kiev và phương Tây đề xuất.

Nga đã bác bỏ ý tưởng ngừng bắn, cho rằng Ukraine và các nước NATO sẽ lợi dụng điều này để tái vũ trang và thiết lập các tuyến phòng thủ mới. Theo Moscow, xung đột Ukraine đòi hỏi một giải pháp lâu dài, giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng khẳng định những cáo buộc cho rằng Nga có ý định tấn công các nước châu Âu và các quốc gia thành viên NATO hoàn toàn là bịa đặt và vô lý.

Tổng thống Putin cho biết Nga không có ý định tấn công các quốc gia NATO trừ khi Nga bị tấn công trước. Moscow cũng cảnh báo viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev trên thực tế khiến NATO "trở thành bên tham gia trực tiếp" vào cuộc xung đột.

Moscow coi việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga là mối đe dọa an ninh quốc gia lớn, đồng thời cho biết sự ủng hộ của khối quân sự này đối với tư cách thành viên của Ukraine là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột hiện nay.