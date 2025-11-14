Moscow cảnh báo NATO nếu quyết định tấn công Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Tass).

"Nếu các chiến lược gia NATO thiếu khôn ngoan đến mức quyết định tấn công Nga, chúng tôi chắc chắn sẽ đáp trả bằng mọi khả năng mà chúng tôi có, đây là điều mà các nhà lãnh đạo Nga đã nhiều lần tuyên bố", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu tại cuộc họp báo hôm 14/11.

Bà Zakharova khẳng định Nga không có kế hoạch tấn công các nước NATO, nhưng Moscow đang thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh quốc gia và sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến.

"Chúng tôi sẽ nhắc lại nhiều lần rằng chúng tôi không có kế hoạch tấn công các nước NATO. Tuy nhiên, Nga đã và đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh khi liên minh này đang tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Nga", bà Zakharova nhấn mạnh.

"Chúng tôi đã sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến, nhưng chúng tôi ưu tiên hòa bình, hữu nghị và hợp tác bình đẳng", bà Zakharova nói thêm.

Theo nhà ngoại giao Nga, những tuyên bố do các quan chức từ các nước thành viên NATO đưa ra về vấn đề này dường như là một phần của "một chiến dịch được dàn dựng nhằm tuyên truyền cho người dân của họ, gieo rắc nỗi sợ hãi và khiến người dân quen với ý tưởng rằng xung đột với Nga là không thể tránh khỏi”.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/11 tuyên bố Nga nhận thức được rằng, các nước phương Tây đang tái vũ trang để chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga, và đã chuẩn bị đầy đủ cho kịch bản này.

Ông Peskov cho biết ông đồng tình với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, nhà lãnh đạo đã cảnh báo hồi đầu tuần rằng việc quân sự hóa nhanh chóng ở châu Âu khiến cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và các nước phương Tây ngày càng có khả năng xảy ra.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 11/11, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết khả năng xảy ra một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và phương Tây không còn là giả thuyết nữa, mà là một thực tế không thể tránh khỏi. Ông Vucic đề cập đến nỗ lực tái vũ trang rộng khắp châu Âu khi các nước tăng chi tiêu quân sự.

Nga nhiều lần cáo buộc NATO và EU gây bất ổn ở châu Âu thông qua việc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng và phớt lờ các đề xuất của Nga về một kiến ​​trúc an ninh lục địa chung, điều mà Moscow cho rằng có thể ngăn chặn cuộc đối đầu hiện nay về vấn đề Ukraine.

Moscow coi việc NATO liên tục mở rộng về phía Đông và các chính sách đối đầu của phương Tây là nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine và cuộc khủng hoảng an ninh hiện nay của châu Âu. Khối quân sự do Mỹ dẫn đầu đã cam kết kết nạp Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh Bucharest năm 2008.

Nga cũng chỉ trích việc Mỹ và các nước phương Tây áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt để gây áp lực lên Moscow. Các biện pháp này nhắm vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Nga, bao gồm năng lượng, tài chính, quốc phòng và công nghệ.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte từng cảnh báo nguy cơ Nga có thể khởi xướng một cuộc xung đột quân sự với liên minh, mặc dù ông không giải thích lý do Moscow có thể hành động như vậy.

Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng Nga có kế hoạch tấn công NATO hoặc bất kỳ thành viên EU nào. Nga cho rằng đây chỉ là cái cớ để các nước phương Tây biện minh cho việc tăng ngân sách quân sự, thay vì các chương trình xã hội.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định những cáo buộc cho rằng Moscow có ý định tấn công các nước châu Âu và các quốc gia thành viên NATO hoàn toàn là bịa đặt và vô lý. Ông Putin cho biết Nga không có ý định tấn công các quốc gia NATO trừ khi Nga bị tấn công trước.