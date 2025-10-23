Nga cảnh báo NATO về xung đột trực diện giữa các cường quốc hạt nhân

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov (Ảnh: CGTN).

"Trong số các yếu tố tiêu cực, chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh chính sách gây hấn của các nước NATO”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov phát biểu tại một phiên họp trong khuôn khổ chuỗi hội thảo trực tuyến "Lịch sử và Hiện tại của Chính sách Hạt nhân và Ngoại giao Công chúng của Nga trong Lĩnh vực Hạt nhân" vào ngày 22/10.

“Điều này có thể dẫn đến một cuộc xung đột trực diện giữa các cường quốc hạt nhân, cũng như việc liên minh hạt nhân tự xưng này (NATO) phát triển cái gọi là sứ mệnh hạt nhân chung, bao gồm việc mở rộng phạm vi địa lý từ sự hiện diện hạt nhân của Mỹ tại châu Âu và phạm vi các quốc gia được ủy quyền cung cấp đạn dược đặc biệt của Mỹ đến các mục tiêu", quan chức Nga nói thêm.

Theo ông Ryabkov, Nga sẽ không để bị “lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém”. Nhà ngoại giao cấp cao nhấn mạnh "Nga đã học được những bài học lịch sử".

"Sẽ không còn những cái bẫy như vậy nữa. Một điều chúng tôi biết chắc chắn: Chúng tôi có đủ năng lực và nguồn lực để tự bảo vệ mình và thúc đẩy lợi ích của mình mọi lúc", ông Ryabkov nhấn mạnh.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng cho rằng việc ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân mà không tính đến thực trạng quân sự và chính trị hiện tại là điều bất khả thi.

"Những lời kêu gọi đẩy nhanh giải trừ vũ khí hạt nhân, nhưng tách biệt khỏi môi trường an ninh thực tế và lợi ích của các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, là hoàn toàn phi thực tế", ông tuyên bố.

Quan chức ngoại giao Nga tuyên bố, việc nối lại đối thoại kiểm soát vũ khí phụ thuộc vào việc Mỹ có từ bỏ chính sách chống Nga hay không.

"Mọi điều đều có thể xảy ra, miễn là Washington thực sự bắt đầu thay đổi cách tiếp cận, vốn rất gây hấn, đối với Nga và bắt đầu thay đổi chính sách áp đặt các loại lệnh trừng phạt, gây áp lực… đối với chúng tôi", ông Ryabkov nói thêm.

Ông Ryabkov cho biết lập trường này đã được biết đến rộng rãi ở Washington, nhưng hiện tại Nga “không thấy bất kỳ thay đổi đáng kể nào theo hướng tích cực".

Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Ông chỉ ra rằng việc không phổ biến vũ khí hạt nhân là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga. Theo nhà ngoại giao cấp cao, Moscow "dựa vào khuôn khổ pháp lý quốc tế hiện hành, xoay quanh Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân".

Theo ông, giá trị cốt lõi của Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân là nó "thực sự đã trở thành một văn kiện quốc tế phổ quát".

"Điều này phần lớn có thể thực hiện được là nhờ vào sự cân bằng được tính toán cẩn thận giữa 3 yếu tố cơ bản, đó là không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải trừ quân bị và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình", quan chức ngoại giao Nga nêu rõ.