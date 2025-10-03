Nga phát triển vũ khí siêu vượt âm mới

Thiết bị siêu vượt âm Avangard của Nga (Ảnh: Sputnik).

Phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai hôm 2/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh đến sự mở rộng năng lực răn đe chiến lược của Moscow.

“Chúng ta đã triển khai thêm các loại vũ khí siêu vượt âm là Kinzhal và Avangard, một hệ thống có tầm bắn liên lục địa. Chúng ta có thể sẽ sở hữu thêm các hệ thống khác. Kế hoạch của chúng ta không hề bị lãng quên. Công việc vẫn đang được tiến hành và chắc chắn sẽ có kết quả”, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định.

Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố nước này tự tin vào lá chắn hạt nhân, đồng thời sở hữu nhiều hệ thống vũ khí hạt nhân chiến thuật hơn Mỹ.

“Mỹ có nhiều tàu ngầm hơn, nhưng số đầu đạn trên các tàu ngầm đó về cơ bản cũng tương đương. Ở Mỹ, có người nói rằng không cần gia hạn Hiệp ước New START. Nếu họ không cần, thì chúng ta cũng không cần. Nói chung, chúng ta vẫn ổn. Chúng ta tin tưởng vào lá chắn hạt nhân của mình. Chúng ta biết cần làm gì hôm nay, ngày mai và cả ngày kia”, ông Putin nói.

Theo ông, mức độ hiện đại hóa kho vũ khí của Nga “cao hơn bất kỳ cường quốc hạt nhân nào trên thế giới”.

“Chúng ta đã làm việc rất tích cực và bền bỉ trong thời gian dài. Tôi nhắc lại: lực lượng chiến lược của chúng ta có mức độ hiện đại hóa rất cao”, ông nhấn mạnh.

Tổng thống Nga thừa nhận đối thoại với Mỹ về gia hạn New START sẽ không dễ dàng, vì Moscow hiểu rõ những “cạm bẫy” trong quá trình đàm phán. Ông lưu ý không thể bỏ qua các kho vũ khí hạt nhân của Anh và Pháp trong đàm phán, đặc biệt trong bối cảnh Pháp có kế hoạch mở rộng ô hạt nhân bao trùm châu Âu.

Ngoài ra, ông Putin còn cảnh báo Moscow đã nắm thông tin về “ai đó” đang chuẩn bị tiến hành thử nghiệm hạt nhân. “Nếu điều đó xảy ra, Nga cũng sẽ làm điều tương tự”, ông tuyên bố.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) giữa Mỹ và Nga giới hạn số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa, các loại tên lửa khác, và đầu đạn hạt nhân mà hai nước có thể sở hữu.

Vào tháng 2/2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow đình chỉ việc tham gia, song không rút khỏi hiệp ước. Hai bên đều bày tỏ ý định tiếp tục tự nguyện tuân thủ các giới hạn định lượng của hiệp ước cho đến khi nó hết hạn vào tháng 2/2026.