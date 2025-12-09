Nga cảnh báo loạt UAV tấn công lãnh thổ, đóng cửa 4 sân bay

Một căn hộ bị phá hủy trong cuộc tấn công vào vùng Krasnogorsk, ngoại ô Moscow, Nga ngày 24/10 (Ảnh: Reuters).

Một số khu vực ở phía nam và phía tây của Nga đã ban hành cảnh báo về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV). 4 sân bay phía nam đã tạm ngừng hoạt động do lo ngại về an ninh vào sáng 9/12.

Cơ quan vận tải hàng không Nga Rosaviatsia thông báo các biện pháp hạn chế tạm thời tại các sân bay ở Vladikavkaz, Grozny và Magas đã ảnh hưởng đến các chuyến bay đến và đi khỏi khu vực này.

Thống đốc Bắc Ossetia Sergei Menyailo đã đăng trên kênh Telegram rằng một thị trấn phía nam khác, Mozdok, nơi có một sân bay quân sự, cũng đã đóng cửa không phận.

Các nhà lãnh đạo của 3 khu vực ở Nga - Voronezh, Bắc Ossetia và Kabardino-Balkaria - cho biết họ đang phải đối mặt với các mối đe dọa tấn công bằng máy bay không người lái.

Thống đốc Voronezh Alexander Gusev khuyến cáo người dân nên trú ẩn trong nhà và tránh xa cửa sổ. Các quan chức khu vực cho biết người dân cũng có thể gặp phải tình trạng kết nối điện thoại và internet chậm hơn.

Trước đó, các thành phố ở Nga nhiều lần trở thành mục tiêu bị tấn công bằng UAV nghi do Ukraine thực hiện.

Ukraine bị cáo buộc thường xuyên nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí ở Nga và các vùng lãnh thổ ở Ukraine do Nga kiểm soát, nhằm phá vỡ tuyến đường tiếp tế và hậu cần quân sự của Moscow.

Thông qua các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu, Kiev được cho là muốn hạn chế nguồn cung cấp nhiên liệu cho tiền tuyến và hạn chế doanh thu xuất khẩu của Nga.

Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các khu vực trọng yếu của ngành năng lượng Nga, bao gồm các cảng và nhà máy lọc dầu, nhằm gây áp lực tài chính lên Nga do ngành dầu khí của Nga ước tính đóng góp trung bình đến 20% GDP của đất nước.

Kiev cũng đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga, bao gồm các căn cứ không quân, nhà máy sản xuất vũ khí và kho chứa đạn dược.

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov tuyên bố các cuộc tập kích nhằm làm tê liệt nguồn thu từ dầu mỏ cũng như hoạt động sản xuất quân sự của Nga.

Mặc dù Ukraine đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng từ rất sớm trong cuộc xung đột, nhưng các cuộc tấn công gia tăng trong những tuần gần đây đã gây ra tình trạng thiếu hụt khí đốt và đẩy giá dầu tăng vọt ở Nga.

Nhằm đáp trả Ukraine, Nga cũng tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các thành phố của quốc gia láng giềng.

Điện Kremlin tuyên bố Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khẳng định cũng khẳng định Nga sẽ đáp trả “áp đảo” đối với bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào vào sâu lãnh thổ nước này.