Nga ca ngợi tổ hợp phòng không Pantsir trong đánh chặn UAV quy mô lớn

Tổ hợp phòng không Pantsir-S của Nga (Ảnh: TASS).

"Hệ thống phòng không Pantsir có thể bắn hạ "tất cả các mục tiêu bay", Tổng Giám đốc điều hành Rostec, ông Sergey Chemezov, Tổng Giám đốc tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec, nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với TASS.

Theo ông, hệ thống phòng không nổi tiếng này của Nga vốn kết hợp giữa tên lửa và pháo để bảo vệ các mục tiêu tầm ngắn và trung, có tiềm năng chiến đấu gần như vô hạn, đang tiếp tục phát triển và đặc biệt có thể sử dụng 48 tên lửa mini để đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn.

"Nhìn chung, các hệ thống Pantsir cho thấy hiệu quả cao nhất. Một số phương tiện chiến đấu đã ghi nhận thành tích bắn hạ hàng trăm mục tiêu... Hệ thống đầu tiên được thiết kế cách đây hai thập kỷ, nhưng năng lực chiến đấu của nó thực sự là vô hạn và tiếp tục được nâng cao hơn nữa", ông Chemezov nói thêm.

Ông đặc biệt lưu ý, hệ thống Pantsir có thể bắn hạ "tất cả các mục tiêu bay". "Một phương tiện chiến đấu Pantsir có thể mang theo 48 tên lửa như vậy và có khả năng đẩy lùi ngay cả một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn", ông Chemezov nói.

Hệ thống phòng không Pantsir cũng có thể phá hủy toàn bộ loạt đạn pháo phản lực đa nòng HIMARS do Mỹ sản xuất, ông khẳng định.

Theo ông Chemezov, việc triển khai loại vũ khí HIMARS đáng chú ý này trên chiến trường trong cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine không làm thay đổi tình hình.

"Chỉ cần một xe chiến đấu Pantsir cũng có thể đánh chặn toàn bộ loạt đạn từ hệ thống MLRS, và chúng tôi đã xác minh bằng chứng về điều này từ khu vực tác chiến quân sự đặc biệt", ông Chemezov nhấn mạnh.

Hồi tháng 6, Nga tuyên bố đã nâng cấp hệ thống phòng không Pantsir với 48 tên lửa mini chuyên dùng để đối phó với máy bay không người lái.

Việc nâng cấp này do High Precision Systems, công ty con của Rostec, thực hiện với mục tiêu đối phó hiệu quả hơn trước mối đe dọa ngày càng phổ biến từ các máy bay không người lái giá rẻ nhưng nguy hiểm.

Việc bổ sung tên lửa mini mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Pantsir, đặc biệt là trong các tình huống giao tranh cường độ cao khi máy bay không người lái tấn công theo bầy đàn với số lượng lớn nhằm làm cạn kiệt hỏa lực phòng thủ.

Theo các chuyên gia, việc nâng cấp các tên lửa mini không chỉ là một động thái kỹ thuật mà còn phản ánh định hướng lâu dài của Nga trong việc tăng cường hiệu quả phòng không bằng công nghệ tiết kiệm, bền bỉ và thích ứng nhanh với các mối đe dọa mới.

Trong tương lai, loại tên lửa này có thể được tích hợp lên các nền tảng khác như tàu chiến, sở chỉ huy di động hoặc hệ thống phòng không hải quân.