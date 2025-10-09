Nga cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Mỹ cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Tass).

"Một quyết định tương ứng của chính quyền Mỹ, nếu được đưa ra, sẽ không chỉ đẩy cuộc đối đầu vào vòng xoáy đi xuống mà còn gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho quan hệ Nga - Mỹ, vốn vừa chớm xuất hiện một số yếu tố cho thấy khả năng nối lại đối thoại song phương", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói hôm 8/10, khi bình luận về phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông "đã đưa ra quyết định" về việc cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Theo bà Zakharova, Moscow hy vọng Washington sẽ lắng nghe thông điệp của Nga về khả năng cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình và kêu gọi sự kiềm chế tối đa liên quan đến vấn đề vô cùng nhạy cảm này, vì nó có thể làm phức tạp đáng kể các nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine. Chúng tôi hy vọng Washington sẽ lắng nghe thông điệp của chúng tôi", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói.

Bà Zakharova nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu lập trường rõ ràng của Moscow đối với những động thái nguy hiểm như vậy.

"Mặc dù chúng tôi đã nâng cấp đáng kể lá chắn phòng thủ tên lửa, nhưng tên lửa hành trình là một vũ khí mạnh mẽ, nếu rơi vào tay chính quyền Kiev, chúng sẽ đẩy cuộc khủng hoảng Ukraine lên một giai đoạn leo thang nghiêm trọng mới. Chắc chắn, điều này sẽ không có tác dụng gì trên chiến trường", bà Zakharova nhấn mạnh.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, “vấn đề không phải là liệu tên lửa Tomahawk có rơi vào tay lực lượng vũ trang Ukraine hay không, mà là việc sử dụng chúng là hoàn toàn bất khả thi nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân đội Mỹ”.

Tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tiết lộ Nhà Trắng đang xem xét khả năng cung cấp cho Kiev loại tên lửa này, với chi phí ước tính 1,3 triệu USD mỗi quả và tầm bắn lên tới 2.500km.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó cảnh báo quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ đổ vỡ nếu kịch bản trên xảy ra. Ông cũng lập luận lực lượng Ukraine sẽ không thể vận hành được một hệ thống tinh vi như vậy nếu không có “sự tham gia trực tiếp của các quân nhân Mỹ”.

Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định, nếu Mỹ chấp thuận chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, Kiev sẽ có khả năng tiến hành các cuộc tập kích nghiêm trọng nhằm vào cơ sở hạ tầng cung cấp đạn dược và trang thiết bị cho quân đội Nga nằm sâu trong lãnh thổ.

Những tên lửa này sẽ cho phép nhắm vào các sân bay quân sự và cơ sở hạ tầng, trong đó có các cơ sở sản xuất máy bay không người lái, từ đó làm tê liệt hậu cần.

Theo ISW, biến thể tên lửa có tầm bắn 2.500km sẽ phủ tới ít nhất 1.945 cơ sở quân sự của Nga, trong khi biến thể tầm bắn 1.600km sẽ bao trùm ít nhất 1.655 cơ sở.

Các nhà phân tích ước tính Ukraine có thể làm suy yếu đáng kể năng lực tiền tuyến của quân đội Nga bằng cách tập trung tấn công vào các khu vực hậu phương dễ tổn thương, nơi hỗ trợ các cuộc phản công và việc chuyển giao vũ khí.