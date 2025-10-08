Nga nói động lực đạt thỏa thuận hòa bình Ukraine đã “biến mất”

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov (Ảnh: Tass).

"Thật không may, động lực mạnh mẽ từ hội nghị thượng đỉnh Anchorage nhằm hướng tới các thỏa thuận hòa bình phần lớn đã bị cản trở bởi những nỗ lực của cả phe đối lập lẫn phe ủng hộ “chiến tranh đến hơi thở cuối cùng của Ukraine”, chủ yếu là từ phía châu Âu", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố hôm nay 8/10.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng “tòa nhà” quan hệ Nga - Mỹ đang dần sụp đổ, khi những vết nứt đã chạm đến nền móng. Ông cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về việc này.

"Tôi cho rằng phá hủy dễ hơn xây dựng", ông Ryabkov nói, đồng thời cho biết Nga sẵn sàng "xây dựng, nhưng không có phản ứng đáp lại từ phía Mỹ”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp nhau tại Anchorage, Alaska vào giữa tháng 8 để thảo luận về việc tìm kiếm một con đường giải quyết xung đột Ukraine, cũng như khôi phục quan hệ song phương giữa Moscow và Washington.

Mặc dù không đạt được đột phá nào, cả hai bên đều ca ngợi cuộc gặp là mang tính xây dựng. Nhà Trắng tuyên bố giờ đây đã có "ánh sáng cuối đường hầm và cơ hội cho một nền hòa bình lâu dài".

Tuy nhiên, Moscow nhiều lần cho rằng Kiev dường như không thực sự quan tâm đến hòa bình. Các quan chức Nga liên tục cáo buộc Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ Kiev đang tích cực làm suy yếu các nỗ lực hòa bình của Tổng thống Trump.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự thất vọng trước việc thiếu tiến triển trong việc đạt được một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine. Cuối tháng trước, ông dường như đã thay đổi lập trường, cho rằng Kiev có cơ hội "chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ".

Tuy nhiên, Moscow tuyên bố vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình. Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, hôm 7/10 nói rằng Điện Kremlin hy vọng Tổng thống Trump vẫn duy trì "ý chí chính trị để đưa giải pháp cho Ukraine hướng tới các cuộc đàm phán chính trị hòa bình".

Tuần trước, ông Peskov cũng tuyên bố Tổng thống Putin vẫn sẵn sàng và mong muốn tiếp đón Tổng thống Trump tại Moscow theo lời mời được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh Alaska.

Căng thẳng giữa Nga và Mỹ có xu hướng leo thang khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tháng trước tiết lộ Washington đang cân nhắc chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov kêu gọi Mỹ xem xét lại kế hoạch cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Ông cảnh báo việc cấp vũ khí này cho Kiev sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Theo quan chức ngoại giao Nga, tên lửa Tomahawk không thể thay đổi bất cứ điều gì trên chiến trường, vì Mỹ chỉ có thể chuyển vũ khí này với số lượng nhỏ, ở mức hàng chục chứ không phải hàng trăm tên lửa.