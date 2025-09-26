Moscow cáo buộc NATO, EU đang "tuyên chiến" với Nga

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: TASS).

Phát biểu tại cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao G20 bên lề Tuần lễ Cấp cao của Khóa họp lần thứ 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 25/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng việc từ chối tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc là “biểu hiện của tham vọng dẫn đến gia tăng bất ổn toàn cầu và nuôi dưỡng các cuộc xung đột khu vực”.

“Một ví dụ rõ ràng là cuộc khủng hoảng ở Ukraine do tập thể phương Tây gây ra, thông qua đó NATO và EU muốn, và trên thực tế đã, tuyên bố một cuộc chiến thực sự chống lại đất nước tôi và đang trực tiếp tham gia vào đó”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Moscow từ lâu khẳng định xung đột tại Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm do phương Tây tiến hành chống Nga. Nga nhiều lần chỉ trích việc phương Tây viện trợ quân sự cho Ukraine, cáo buộc Mỹ và EU thúc đẩy quân sự hóa.

Giới chức Nga cũng lập luận, phương Tây đã phớt lờ quan ngại của Moscow về việc NATO mở rộng sang phía đông.

Những bình luận của ông Lavrov đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga với NATO và EU leo thang căng thẳng sau khi phương Tây cáo buộc máy bay quân sự và máy bay không người lái Nga vi phạm không phận các nước này gần đây.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm qua nhấn mạnh, các nước thành viên NATO có thể bắn hạ máy bay không người lái hoặc máy bay chiến đấu của Nga nếu chúng xâm phạm không phận liên minh và biện pháp này là cần thiết.

Người đứng đầu NATO cho biết thêm, các lực lượng quân sự trong khối đã được huấn luyện để đánh giá mối đe dọa và đưa ra quyết định phù hợp. “Chúng tôi có thể lựa chọn hộ tống máy bay Nga ra khỏi lãnh thổ đồng minh hoặc thực hiện các hành động mạnh mẽ hơn”, ông nói.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trước đó cũng tuyên bố: “Tôi cho rằng chúng ta phải bảo vệ từng tấc lãnh thổ. Điều đó có nghĩa là nếu có xâm phạm không phận, sau khi cảnh báo, sau khi nói rõ ràng, thì tất nhiên phương án bắn hạ máy bay chiến đấu xâm nhập không phận là điều có thể tính đến”.

Moscow đã bác bỏ cáo buộc cho rằng máy bay quân sự và máy bay không người lái của nước này vi phạm không phận các nước NATO, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn.

Đại sứ Nga tại Pháp Alexey Meshkov cảnh báo việc NATO bắn hạ máy bay Nga với lý do vi phạm không phận các nước thành viên sẽ đồng nghĩa với chiến tranh.

“Sẽ là chiến tranh. Còn có thể là gì khác nữa”, ông Meshkov trả lời phỏng vấn hãng tin RTL, khi được hỏi về phản ứng có thể xảy ra của Moscow.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý: “Không ít máy bay đã vi phạm không phận của chúng tôi, có khi vô tình, có khi không. Nhưng không ai bắn hạ chúng”.

Ông Meshkov cũng khẳng định châu Âu chưa đưa ra “bất kỳ bằng chứng vật chất nào” chứng minh sự liên quan của Nga trong các vụ việc liên quan đến máy bay không người lái vi phạm không phận.