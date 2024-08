Nga cảnh báo đanh thép nhóm quân Mỹ tham chiến cùng Ukraine ở Kursk

Các thành viên của công ty quân sự tư nhân Mỹ PMC đăng ảnh tuyên bố tham gia chiến dịch quân sự ở tỉnh Kursk của Nga (Ảnh: Instagram/PMC).

Đại biện lâm thời Mỹ tại Moscow Stephanie Holmes đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nga để trao công hàm phản đối sự tham gia của công ty quân sự tư nhân Mỹ (PMC) vào chiến dịch đột kích của Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga, cũng như "hành vi khiêu khích" của các phóng viên Mỹ xâm nhập vào lãnh thổ Nga để đưa tin về cuộc tấn công của Kiev.

PMC, được gọi là Nhóm quan sát tiền phương, trước đó đã đăng một bức ảnh lên mạng xã hội Instagram, cho thấy các thành viên của nhóm này mặc đồ quân sự và cầm vũ khí. PMC tuyên bố đang tham gia cuộc tấn công của Kiev vào khu vực biên giới của Nga.

3 người trong bức ảnh được nhìn thấy đeo băng tay màu xanh, thường được quân đội Ukraine đeo trên chiến trường.

Theo thông cáo báo chí được công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga vào ngày 20/8, bằng chứng này "mâu thuẫn" với tuyên bố của chính quyền Tổng thống Joe Biden rằng Mỹ không liên quan đến các cuộc tấn công của Ukraine vào Nga.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc những hành động này "chứng minh rõ ràng vai trò của Mỹ là bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột và tiếp tay cho các kế hoạch của (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky".

Moscow cũng phản đối sự hiện diện của các phóng viên Mỹ trên lãnh thổ Nga, những người đã đưa tin về cuộc tấn công xuyên biên giới của Kiev. Nga tuyên bố họ "xâm nhập trái phép vào tỉnh Kursk để đưa tin tuyên truyền về các hành vi phạm tội do chính quyền Kiev gây ra".

Bộ Ngoại giao Nga "đặc biệt nhấn mạnh rằng các công dân Mỹ liên quan đến những tội ác này sẽ phải đối mặt với các hoạt động điều tra cần thiết của các cơ quan có thẩm quyền theo Bộ luật Hình sự Nga để đảm bảo họ phải chịu trách nhiệm".

Theo thông cáo báo chí, đại biện lâm thời Mỹ tại Moscow đã được cảnh báo rằng "tất cả các chuyên gia hoặc lính đánh thuê nước ngoài vượt biên trái phép vào Nga sẽ bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga".

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) ngày 20/8 cáo buộc các nước NATO đã giúp Ukraine lên kế hoạch và thực hiện cuộc đột kích vào vùng Kursk.

"Hoạt động của Lực lượng vũ trang Ukraine tại Kursk đã được chuẩn bị với sự tham gia của các cơ quan an ninh của Mỹ, Anh và Ba Lan", SVR cho biết.

Theo SVR, các đơn vị Ukraine vượt biên giới vào Nga hồi đầu tháng này đã được đào tạo tại Anh và Đức.

"Các cố vấn quân sự từ các nước NATO đang hỗ trợ phối hợp các đơn vị xâm nhập và sử dụng vũ khí phương Tây của Ukraine", SVR tiết lộ, đồng thời xác nhận NATO đã cung cấp cho Kiev dữ liệu vệ tinh về hoạt động di chuyển của quân đội Nga.

Theo trang tin The Times, một số chiến binh tham gia chiến dịch Kursk đã trải qua khóa huấn luyện chiến đấu đô thị tại Anh. Quân đội Ukraine đã sử dụng rộng rãi vũ khí do phương Tây cung cấp ở Kursk, bao gồm xe bọc thép Stryker do Mỹ sản xuất và xe bọc thép Marder do Đức sản xuất, một số trong số đó đã bị Nga phá hủy.