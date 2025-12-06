Nga cảnh báo cứng rắn châu Âu về hành động “chưa từng có trong lịch sử”

Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev (Ảnh: DPA).

"Bất kỳ giao dịch nào liên quan đến tài sản quốc gia của Nga mà không được Nga phối hợp thực hiện đều là hành vi trộm cắp. Hành vi trộm cắp tài sản nhà nước của Nga sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng", Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev tuyên bố hôm 5/12.

Ông Nechayev cho biết không có "cơ chế pháp lý" nào cho kế hoạch chiếm đoạt tài sản của ngân hàng Nga được lưu giữ tại kho lưu ký Euroclear của Bỉ.

"Bước đi chưa từng có tiền lệ này trong lịch sử thế giới có thể hủy hoại uy tín kinh doanh của Liên minh châu Âu và đẩy các chính phủ châu Âu vào những vụ kiện tụng không hồi kết. Chúng tôi chắc chắn rằng Brussels và Berlin hiểu điều này", Đại sứ Nga cảnh báo.

Theo nhà ngoại giao Nga, Ukraine đang trong tình trạng khó khăn và cần nguồn tài chính đáng kể để duy trì hoạt động và tiếp tục cuộc chiến “đến người Ukraine cuối cùng”, nhưng châu Âu không có nguồn lực để hỗ trợ Kiev.

Ông Nechayev cho rằng, trong bối cảnh như vậy, ý tưởng “đánh cắp tài sản của Nga” và sử dụng chúng vì lợi ích của Kiev "có vẻ hấp dẫn”.

“Trên thực tế, đây là con đường dẫn đến tình trạng hỗn loạn pháp lý và phá hủy nền tảng của hệ thống tài chính toàn cầu, mà trước hết sẽ ảnh hưởng đến Liên minh châu Âu”, Đại sứ Nga cảnh báo thêm.

Ông Nechayev cho biết, để thực hiện kế hoạch hỗ trợ Ukraine thông qua việc chiếm đoạt tài sản của Nga, "tâm lý hoảng loạn đang được kích động ở châu Âu bằng cách đưa ra cáo buộc Nga chuẩn bị tấn công một hoặc nhiều quốc gia NATO”. Đại sứ Nga khẳng định cáo buộc “vô căn cứ này" đã bị Tổng thống Nga Vladimir Putin phủ nhận nhiều lần.

“Nga tất nhiên sẵn sàng đẩy lùi hành vi gây hấn chống lại mình", ông Nechayev nói thêm.

Ông kêu gọi các chính trị gia châu Âu "giảm cường độ của những luận điệu quân sự nguy hiểm", đồng thời lưu ý rằng Moscow sẵn sàng thảo luận nghiêm túc về các sáng kiến ​​hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó sẽ tính đến lợi ích an ninh của Nga và giúp loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine.

"Thật không may là kịch bản này rõ ràng không đáp ứng được lợi ích của một số chính trị gia châu Âu, những người vẫn muốn gây ra “thất bại chiến lược” cho Nga", nhà ngoại giao Nga nói thêm.

"Tại châu Âu, nơi không có kế hoạch hòa bình riêng cho Ukraine, mọi hình thức đối thoại với Nga đều đã bị cắt đứt, và họ đang làm mọi cách để phá vỡ tiến trình hướng tới một giải pháp hòa bình, giống như đã từng làm vào mùa xuân năm 2022”, Đại sứ Nga tại Đức tuyên bố.

Theo ông, đây là lý do khiến vai trò làm trung gian hòa giải của một số quốc gia châu Âu trong việc giải quyết xung đột Ukraine hiện nay "gần như bằng không".

Cảnh báo của Đại sứ Nga được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu hôm 3/12 đề xuất một biện pháp chưa từng có: dùng tài sản Nga bị đóng băng hoặc vay mượn quốc tế để huy động 90 tỷ euro (105 tỷ USD) cho Ukraine nhằm trang trải chi phí quân sự trong bối cảnh xung đột sắp kéo dài 4 năm.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen giải thích, số tiền trên sẽ được huy động bằng cách vay từ các nước thành viên EU hoặc sử dụng tài sản của ngân hàng trung ương Nga bị phong tỏa ở châu Âu để cấp khoản vay cho Ukraine. Bà cho rằng nguồn tài chính này sẽ giúp nâng vị thế đàm phán hòa bình của Ukraine.

Đề xuất này sẽ viện dẫn các quyền hạn khẩn cấp để vượt qua bất kỳ quyền phủ quyết nào từ các quốc gia EU thân Nga như Hungary và Slovakia.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Nga sẽ không bao giờ từ bỏ quyền đối với số tài sản bị đóng băng và sẽ tiếp tục bảo vệ chúng. Ông cũng cảnh báo về “những hệ quả pháp lý và tư pháp rất nghiêm trọng” nếu phương Tây tìm cách tịch thu trực tiếp và chuyển giao số tiền cho Ukraine.

Liên minh châu Âu đã bế tắc suốt nhiều tháng trong các cuộc thảo luận về một cơ chế pháp lý cho phép khối này sử dụng tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu để cho Ukraine vay.

Bỉ, nơi tập trung phần lớn số tài sản bị đóng băng của Nga, đã gia tăng phản đối kế hoạch này, đòi hỏi các đối tác EU phải đưa ra bảo đảm rằng họ sẽ chia sẻ trách nhiệm trong trường hợp có bất kỳ thách thức pháp lý nào đối với động thái như vậy.