Máy bay không người lái khả nghi xuất hiện gần căn cứ quân sự Đan Mạch

Sân bay Copenhagen, Đan Mạch tạm ngừng hoạt động đầu tuần này do phát hiện UAV khả nghi (Ảnh: Reuters).

Cảnh sát vùng Bắc Jutland, Đan Mạch ngày 24/9 cho biết đã phát hiện “hơn một UAV” bay vòng quanh gần sân bay Aalborg vào khoảng 21h44 giờ địa phương.

Ngay sau đó, nhà chức trách ghi nhận thêm UAV xuất hiện gần các sân bay Esbjerg, Sonderborg và Skrydstrup, nơi đặt phi đội F-16 và các máy bay F-35 mới của Đan Mạch.

Bất chấp nhiều giờ giám sát cùng sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang, những thiết bị bay không người lái này vẫn chưa được xác định đó là loại UAV nào, ai điều khiển hoặc nhằm mục đích gì.

“Còn quá sớm để nói về mục tiêu và tác nhân đứng sau”, một quan chức cảnh sát nói, đồng thời khẳng định sẽ tìm cách bắn hạ UAV khả nghi nếu có thể. Tuy nhiên, cuối cùng, các UAV đã biến mất mà không bị chặn giữ.

Sự cố diễn ra chỉ vài ngày sau khi sân bay Copenhagen, cảng hàng không nhộn nhịp nhất vùng Bắc Âu, buộc phải dừng chuyến bay trong 4 giờ vì tình huống tương tự.

Tối cùng ngày, sân bay Oslo (Na Uy) cũng bị đóng cửa tạm thời do báo động UAV, làm dấy lên suy đoán rằng chuỗi hoạt động khó lường của các UAV này có thể là một phần của chiến dịch rộng hơn.

Đại sứ Nga tại Copenhagen gọi những cáo buộc cho rằng Moscow đứng sau chiến dịch trên là “không có cơ sở”.

Phía cảnh sát Copenhagen cho hay chính quyền Đan Mạch và Na Uy sẽ hợp tác để xem liệu các sự cố này có liên quan đến nhau hay không.

Các vụ việc xảy ra sau khi chính phủ Ba Lan, Estonia và Romania cáo buộc máy bay quân sự và UAV của Nga xâm phạm không phận của họ trong tháng này, song Moscow đã bác bỏ.

Cuối tuần trước tại nhiều sân bay châu Âu như London Heathrow, Berlin và Brussels, khi hệ thống làm thủ tục điện tử gặp sự cố. Tại Anh, một nghi phạm từng bị bắt với cáo buộc tấn công mạng tống tiền, nhưng sau đó đã được tại ngoại có điều kiện.

Giới chuyên gia coi đây là một phần của "mối đe dọa hỗn hợp" nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng trong khu vực. Eurocontrol, cơ quan kiểm soát không lưu châu Âu, cho biết đang phối hợp với các đơn vị kiểm soát không lưu địa phương và chính quyền các quốc gia để ứng phó với tác động từ những vụ việc trên.

Trước đó, năm ngoái Mỹ cũng chứng kiến làn sóng UAV bí ẩn, đặc biệt tại các bang New Jersey, New York và Pennsylvania, rồi lan rộng khắp vùng Đông Bắc.

Kết luận sau cùng cho thấy phần lớn vụ việc bắt nguồn từ UAV được phép bay, máy bay có người lái bị nhận dạng nhầm, hoặc các vật thể thường gặp trên không và ngoài vũ trụ, nhưng bị khuếch đại bởi tâm lý đám đông và hiện tượng “ảo giác xác nhận”.