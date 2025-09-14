Nga phóng tên lửa siêu vượt âm Zircon trong cuộc tập trận với Belarus

Một vụ phóng thử tên lửa Zircon của Nga (Ảnh: TASS).

“Theo dữ liệu giám sát khách quan nhận được theo thời gian thực, mục tiêu giả định đã bị tiêu diệt bằng một cú đánh trực diện”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Zircon có tầm bắn 1.000km và có thể di chuyển nhanh gấp 9 lần tốc độ âm thanh. Các nhà phân tích quân sự cho rằng tốc độ siêu vượt âm của Zircon khiến thời gian để phản ứng và đánh chặn của các hệ thống phòng thủ ngắn lại.

Ngoài ra, Nga cho biết Zircon có khả năng tấn công các mục tiêu lớn và kiên cố, đòi hỏi tên lửa phải có đầu đạn kích thước lớn.

Trong một bài phát biểu năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhắc tới Zircon là một trong những hệ thống chiến lược có thể đánh bại các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương và đảm bảo khả năng đáp trả của Nga. Với những tính năng vượt trội, Zircon được xem là tên lửa "không thể cản phá" trước các tổ hợp phòng không hiện tại.

Nga và Belarus hôm 12/9 đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự chung Zapad 2025. Đây là cuộc tập trận Zapad đầu tiên được tổ chức kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Cuộc tập trận kéo dài đến ngày 16/9, nhằm kiểm tra khả năng của 2 nước trong việc đẩy lùi một cuộc tấn công, giành lại lãnh thổ đã mất và bảo vệ biên giới của Nhà nước Liên minh (Nga và Belarus).

Nga cho biết các cuộc tập trận sẽ diễn ra trong hai giai đoạn, với giai đoạn đầu tập trung vào phòng thủ và phối hợp, còn giai đoạn sau nhằm giành lại địa bàn và đánh bại lực lượng đối phương. Các cuộc diễn tập được tổ chức tại các thao trường ở Belarus và Nga, cũng như trên biển Baltic và biển Barents.

Belarus mô tả các cuộc tập trận này mang tính phòng thủ và giới hạn trong các khu vực phía Đông của nước này. Giới chức Minsk cho biết hồi tháng 1 rằng sẽ có 13.000 binh sĩ tham gia, nhưng sau đó đã giảm con số xuống còn khoảng một nửa, đánh dấu sự sụt giảm mạnh so với 200.000 người tham gia Zapad-2021.