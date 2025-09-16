Nga "tất tay" cho trận đánh quyết định vào pháo đài miền Đông Ukraine

Binh sĩ Ukraine ở Pokrovsk (Ảnh: AFP).

Từ năm ngoái, Nga đạt được tốc độ tiến công nhanh chóng xung quanh khu vực Pokrovsk. Sau một năm, họ đã áp sát ở nhiều hướng nhưng chưa kiểm soát hoàn toàn và thành phố đã trở thành một pháo đài.

Nga dường như kỳ vọng việc đạt được đột phá Pokrovsk sẽ mở đường cho đà tiến của họ vào sâu hơn ở Donetsk. Theo các quan chức quân sự Ukraine, Nga hiện nhắm tới một “cuộc tấn công đột phá mang tính quyết định” theo kiểu "tất tay" tại Pokrovsk, điều động cả các đơn vị lính thủy đánh bộ dày dạn kinh nghiệm tới khu vực này.

Theo ước tính, có tới 150.000 binh sĩ Nga đã tập trung tới đây, tăng nhanh chóng so với con số mà Ukraine đưa ra tháng trước là vào khoảng 100.000.

Giữa tháng 8, Nga đã thâm nhập vào tuyến phòng thủ Ukraine ở phía đông và đông bắc Dobropillia bằng các nhóm quân nhỏ, tiến sâu khoảng 10km.

Quân đoàn “Azov” số 1 của Ukraine được điều tới tăng cường khu vực, và tìm cách đẩy Nga khỏi các mũi đột phá.

Lữ đoàn “Kholodnyi Yar” số 93 của Ukraine tái kiểm soát được các làng Hruzke và Vesele gần Dobropillia với sự hỗ trợ từ trinh sát, pháo binh và UAV. Họ còn sử dụng phương tiện mặt đất không người lái gắn súng máy để tập kích vào vị trí Nga, giúp củng cố đà phản công.

Địa hình quanh Pokrovsk cũng rất khắc nghiệt: Cánh đồng cày xới trống trải, ít chỗ trú ẩn tự nhiên, và mưa khiến đất nhanh chóng biến thành bùn.

“Môi trường như thế không cho phép tiến công nhanh hay gọn gàng”, Shaun Pinner, một người Anh từng tham chiến ở Ukraine, giải thích với Forbes.

Dimko Zhluktenko thuộc Tiểu đoàn Hệ thống Không người lái số 413, hiện chiến đấu ở Pokrovsk, cho biết, Pokrovsk và Dobropillia đang chứng kiến cường độ giao tranh rất cao, quân số đông.

Nga đang tung các nhóm bộ binh nhỏ để dò xét tuyến phòng thủ Ukraine, sau đó là các đợt tấn công bằng xe máy. Hàng cây mùa hè rậm rạp tạo chỗ che chắn, giúp các đợt tấn công tiếp diễn.

Tình hình Pokrovsk hiện tại (Ảnh: ISW).

UAV đã khiến chiến trường trở nên nguy hiểm hơn cả, biến việc tập kết lực lượng thiết giáp với pháo binh thành nhiệm vụ nguy hiểm. “Mỗi tấc của chiến tuyến đều bị giám sát liên tục – UAV trinh sát, pháo binh điều chỉnh hỏa lực, phản pháo – khiến gần như không bên nào có thể di chuyển mà không bị phát hiện”, chiến binh Pinner nói.

Zhluktenko cho biết đội của anh tập trung tấn công vào bộ binh và phương tiện ở cách tiền tuyến tới 20km, ngăn cản các bước tiến từ đầu.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu tiếp tế đang gây áp lực cho binh sĩ Ukraine. Đơn vị UAV Rubicon tinh nhuệ của Nga đã tấn công vào các trung tâm hậu cần ở mặt trận Pokrovsk - Kostiantynivka, cắt nguồn tiếp tế cho các kíp UAV tiền tuyến.

“Đây là một cuộc chiến về hậu cần ở Pokrovsk", một binh sĩ Ukraine nói với The Times. Điều đó càng làm gia tăng nhu cầu sử dụng phương tiện mặt đất không người lái để đảm nhiệm vận tải tiền tuyến, giảm rủi ro cho con người.

Một số đơn vị ở mặt trận Donetsk đang thiếu UAV. Yurii Dymkovich, phi công UAV thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 23, cho biết: “Chúng tôi vẫn giữ được phòng tuyến, nhưng có ít bộ binh hơn nhiều, và UAV cũng quá ít. Nhà kho gần như đã hết FPV, nên phải chia hạn mức. Mỗi kíp chỉ được phát tối đa 25 chiếc một ngày".

Tình nguyện viên Serhii Sternenko, người đứng đầu một quỹ từ thiện lớn, viết trên mạng xã hội rằng tới 60% UAV FPV mua theo hợp đồng nhà nước dường như bị rơi vào tình trạng trục trặc khi ra tiền tuyến. Ukraine chưa bình luận về điều này.

Trong khi đó, binh sĩ Ukraine ở nhiều mặt trận cho biết họ cảm thấy áp lực từ khả năng sản xuất hàng loạt UAV của Nga với việc các "sát thủ đường không" đang bay rợp trời tiền tuyến.