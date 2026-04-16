Một binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh minh họa: AFP).

Nga, Ukraine "ăn miếng trả miếng"

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đang phát động một cuộc tấn công dồn dập vào lãnh thổ Ukraine, sử dụng hàng trăm UAV. Ngoài ra, thông tin cho biết lực lượng Moscow đang tiến công mãnh liệt dọc biên giới.

Kênh Rybar cho biết chi tiết hơn. Theo đó, RFAF đã đánh phá các mục tiêu trong lãnh thổ do Kiev kiểm soát trong vòng 24 giờ qua. Tại Zaporizhia, các cuộc không kích đã nhằm vào nhà máy Motor Sich lần đầu tiên sau một thời gian dài, trong khi ở Sumy, lực lượng Moscow đã đánh trúng một nhà máy hóa chất và một trạm biến áp 330 kV. Ngoài ra, UAV Nga cũng tập kích cơ sở hạ tầng cảng và đường sắt ở Odessa và Kirovohrad.

Quân đội Ukraine (AFU) đáp trả dữ dội không kém, sử dụng UAV để tấn công các nút lưới điện tại Crimea, cũng như ở những khu vực thuộc Kherson và Zaporizhia do Moscow kiểm soát, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Các vụ nổ cũng được ghi nhận ở phía nam Donetsk, Bashkortostan và vùng Belgorod.

Quân đội Nga bất ngờ tấn công quy mô lớn ở Kharkov, giành được ngôi làng Vovchanskie Khutor sau khi buộc lực lượng Ukraine phải rút lui (Ảnh: Military Summary).

Ukraine tập kích hơn 70 mục tiêu công nghiệp của Nga trong tháng 3

Kyiv Independent đưa tin, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Oleksandr Syrsky, cho biết các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine đã nhắm vào hơn 70 mục tiêu công nghiệp của Nga trong tháng 3, bao gồm nhiều cơ sở dầu khí.

Ông viết trên Telegram ngày 15/4: "Với mục tiêu làm giảm khả năng tiến công của đối phương, chúng tôi đang duy trì cường độ tấn công cao vào các cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng và nhiều cơ sở khác trên lãnh thổ Nga hỗ trợ hoạt động ở chiến trường".

Theo ông Syrsky, 15 trong số 76 mục tiêu là các nhà máy lọc dầu.

Các cuộc tập kích của Ukraine vào hàng loạt cơ sở công nghiệp của Nga đã là đặc điểm của cuộc chiến trong nhiều năm, nhưng hiệu quả của chiến dịch, nhất là chống lại các nhà máy lọc dầu khí và các điểm trung chuyển, đã tăng lên đáng kể trong nửa năm qua.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết một số nước đồng minh đang đối mặt với giá nhiên liệu cao hơn đã yêu cầu Ukraine giảm bớt các cuộc tấn công như vậy.

Tình hình dọc theo tiền tuyến khó khăn hơn. Tướng Syrsky cho biết lực lượng Moscow đang gây sức ép lên các vị trí của Ukraine dọc theo chiến tuyến dài 1.200km khi mùa xuân đến và thời tiết tốt hơn.

"Chúng tôi đối phó với số lượng của Nga bằng chất lượng của Ukraine trong các hoạt động quân sự, buộc đối phương phải chơi theo luật của chúng tôi và làm chậm tiến độ hoàn thành mục tiêu của họ", vị Tổng tư lệnh nói thêm.

Mặc dù có dấu hiệu về một cuộc phản công của Ukraine trong những tháng gần đây, đặc biệt là ở các khu vực ít binh sĩ đối phương ở các tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhia, lực lượng Kiev vẫn đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công leo thang của Nga.

Nga đang hoàn tất công tác chuẩn bị tấn công Sumy

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã tạo ra tiền đề để chọc thủng phòng tuyến của Ukraine ở phía bắc Sumy trong chiến dịch tấn công mùa xuân - hè. AFU đã thực sự xác nhận việc RFAF hình thành lực lượng dự bị để tiến hành các hoạt động quy mô lớn, nhưng chất lượng nhân sự của họ vẫn còn nhiều điều cần cải thiện.

Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đã đạt được những kết quả đáng kể trong giao tranh ở khu vực Sumy. Thành công của họ tại huyện Sumy đặc biệt đáng chú ý. Sau khi Ukraine rút lui, bỏ lại các làng Myropolye và Mala Korchakivka, quân đội Nga đã chọc thủng được tuyến phòng thủ trọng yếu của đối phương ở phía bắc thành phố Sumy - thủ phủ khu vực.

Mala Korchakivka hiện đóng vai trò là bàn đạp cho quân đội Nga tiến hành một cuộc đột phá tiếp theo vào Korchakivka. Khoảng cách từ tiền duyên đến tuyến phòng thủ của làng không còn là lợi thế cho AFU. Hơn nữa, việc kiểm soát Mala Korchakivka cho phép các đơn vị xung kích Nga tiến sâu vào các khu rừng ngay sát ngôi làng.

Điều này mở ra thêm nhiều cơ hội tấn công các khu định cư lân cận. Việc thiếu nhân lực của Ukraine ở huyện Sumy buộc họ phải chủ yếu dựa vào hệ thống phòng thủ trong các khu dân cư. Lực lượng Kiev chưa chuẩn bị một mạng lưới công sự dã chiến toàn diện trong các khu rừng liền kề với một chuỗi khu định cư ở phía bắc huyện.

Do đó, khu vực này vẫn mở cho lực lượng Moscow cơ động. Mối đe dọa từ bãi mìn vẫn còn, nhưng Ukraine khó có thể gài mìn hoàn toàn: họ cần các khu vực rừng để tiếp tế cho các đơn vị đồn trú hoặc rút lui nếu cần.

Các mũi xung kích Nga liên tiếp giành chiến thắng cục bộ, "vùng đệm an ninh" ở Sumy được mở rộng đáng kể (Ảnh: Readovka).

Thành công của quân đội Nga ở Miropolye và làng Miropolske cũng sẽ ảnh hưởng đến vị trí của Ukraine ở phía tây. Bây giờ AFU phải duy trì một rào cản đáng kể trong tam giác các làng Zapselye, Velyka Rybnitsa và Malaya Rybnitsa.

Vấn đề bảo vệ sườn đông của tuyến phòng thủ phía bắc Sumy đang trở nên vô cùng cấp bách đối với Ukraine. Tình hình này có thể sớm đẩy lực lượng Kiev vào một cuộc khủng hoảng tác chiến nghiêm trọng.

Một khía cạnh quan trọng khác cần được xem xét trong bức tranh tổng thể. Cụm tác chiến phía Bắc RFAF cũng đang nhanh chóng tăng cường nỗ lực tại huyện Glukhovsky thuộc tỉnh Sumy.

Nếu xét toàn bộ vị trí hoạt động của quân đội Nga, từ huyện Vovchansky thuộc tỉnh Kharkov đến huyện Glukhovsky thuộc tỉnh Sumy, rõ ràng là Cụm tác chiến phía Bắc đang trải rộng dọc theo biên giới.

Tuy nhiên, vẫn có những "vùng trống" - những đoạn biên giới không diễn ra giao tranh ác liệt và chủ yếu là nơi hoạt động của các nhóm phá hoại và trinh sát từ cả hai phía. Những khu vực này chủ yếu liên quan đến huyện Lyubotinsky thuộc tỉnh Kharkov và huyện Akhtyrsky thuộc tỉnh Sumy.

Những khu vực này có thể có tầm quan trọng về mặt tác chiến đối với AFU, và trước đây các nhóm đột kích của Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đã tập trung tại đó để tấn công các khu định cư biên giới ở tỉnh Belgorod vào năm 2023 và 2024.

Trước những khó khăn ngày càng gia tăng mà Bộ chỉ huy Kiev ở phía bắc Sumy đang phải đối mặt, có thể dự đoán rằng họ sẽ lại cố gắng thực hiện các hành động bất đối xứng để giảm bớt tình hình căng thẳng trên tiền tuyến ở các khu vực lân cận. Nhưng, sẽ là sai lầm nếu cho rằng lực lượng Moscow không chuẩn bị những "bất ngờ" ở các khu vực có nguy cơ bị đe dọa thuộc vùng Belgorod - vẻ ngoài vắng vẻ đó chỉ là đánh lừa.

Nga thọc sâu vào Konstantinovka, giao tranh đô thị ác liệt

Tại khu vực Konstantinovka, quân đội Nga đang xóa sổ các cứ điểm và nhiều trận địa hỏa lực rải rác của đối phương cả trong trung tâm thành phố và khu vực xung quanh, kênh Rybar cho hay.

Ở Chasov Yar, dựa trên hoạt động ngày càng tăng của máy bay, pháo binh và UAV Nga, rõ ràng Ukraine đang tập trung quân tại Krasnoye. Các cuộc tấn công tiếp theo của AFU có thể xảy ra cả ở Chasov Yar và hướng tới Predtechino, nhằm làm chậm bước tiến của lực lượng Moscow vào sâu hơn trong Konstantinovka.

Quân đội Nga bất ngờ xâm nhập ồ ạt vào trung tâm Konstantinovka trên nhiều hướng, chia cắt lực lượng Ukraine (Ảnh: Rybar).

Ở sườn phía tây, RFAF đang tiến công vào khu vực Dolgaya Balka và Ilyinovka, hoạt động theo từng nhóm nhỏ trong các khu vực đô thị của những khu dân cư này. Tuy nhiên, còn quá sớm để nói về việc mở rộng quy mô lớn các vùng kiểm soát.

Mặc dù gặp phải những vấn đề rõ ràng về tiếp tế do các phi công điều khiển UAV Nga nhắm mục tiêu có hệ thống vào thiết bị của đối phương, lực lượng Kiev vẫn đang cố gắng giữ vững Konstantinovka và đang điều thêm quân tiếp viện từ Druzhkovka và Alekseevo-Druzhkovka.

Thêm vào đó, thách thức đối với lực lượng Moscow là việc đối phương đang kiểm soát các cao điểm giữa Chasov Yar và Konstantinovka, nơi có thể nhìn thấy các tuyến đường tiếp cận thành phố. Những cao điểm này, mặc dù do các đơn vị Nga kiểm soát, vẫn đang bị pháo binh và máy bay không người lái của Ukraine nhắm mục tiêu.

Nga kiểm soát Vovchanskie Khutor gần Vovchansk

Tại khu vực Burluk thuộc vùng Kharkov, các đơn vị Nga đã giành quyền kiểm soát Vovchanskie Khutor. Giao tranh giành ngôi làng này kéo dài hơn một năm sau khi thành phố Vovchansk lân cận được giải tỏa. Các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đã phá vỡ sự kháng cự của đối phương sau những trận chiến dai dẳng.

Trong điều kiện hiện tại, bất kỳ cuộc tấn công nào cũng được thực hiện bởi các nhóm nhỏ, và ngôi làng đã bị tàn phá từ lâu, với rất ít nơi ẩn nấp. Lực lượng Kiev đã kháng cự quyết liệt và thường xuyên phản công, nhưng cuối cùng không thể giữ được ngôi làng.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là kết thúc giao tranh ở đây, vì Bộ chỉ huy Kiev vẫn còn lực lượng dự bị trong khu vực và khả năng tiến hành phản công cả từ Bely Kolodets và từ phía đông, dọc theo sông Vovchya. Họ sẽ điều động lại một số đơn vị từ Kupyansk và các khu vực biên giới lân cận.

Lực lượng Moscow cũng đã xâm nhập thành công vào khu vực giữa Vovchya và biên giới trong các cánh rừng phía nam Maryino và Krasnoye, đồng thời họ có những thắng lợi gần Degtyarnoye.

Quân đội Nga tấn công quy mô lớn vào Kharkov, chiếm giữ thành công thêm nhiều vị trí, buộc lực lượng Ukraine phải rút lui (Ảnh: Rybar).

Giao tranh vẫn tiếp diễn ở các khu vực khác theo hướng Burluk. Các đơn vị Nga đang tấn công dọc theo tuyến Verkhnyaya Pisarevka - Simonovka về phía nam qua khu vực rừng ven sông Seversky Donets. Gần Staritsa, RFAF đã chiếm được một số khu vực rừng.

Ở sườn phía đông, gần Kolodeznoye, quân đội Nga cũng có những thắng lợi ở các khe núi, nơi lính xung kích đang tiến về phía sông Verkhnyaya Dvurechnaya.

Với việc lực lượng Kiev thường di chuyển các đơn vị từ các khu vực lân cận mà không huy động lực lượng dự bị từ phía sau, có khả năng Nga sẽ tiếp tục tiến công vào các khu vực bị suy yếu.

Phòng không Ukraine cải thiện hiệu suất chiến đấu

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết ngày 15/4 rằng hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn được 80% tên lửa hành trình và 90% UAV phóng vào nước này.

Ông nói: "Chúng tôi đã tăng cường khả năng phòng không - với tỷ lệ đánh chặn tên lửa hành trình gần 80% và tỷ lệ đánh chặn UAV tăng lên 90%".

Ông Fedorov phát biểu cùng với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey sau cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine.

Ông Fedorov nói: "Trên chiến trường, chúng tôi không chỉ giữ vững phòng tuyến mà còn gia tăng áp lực. Tổn thất của Nga đã đạt mức kỷ lục, vượt quá mức huy động hàng tháng của họ".

Ông Healey lưu ý rằng Nga đang mất 254 binh sĩ cho mỗi km2 lãnh thổ chiếm được, và trung bình 428 binh sĩ trên mỗi km2 ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine.

Các đồng minh của Ukraine đã ủng hộ ông Fedorov, tái khẳng định sự hỗ trợ dành cho Ukraine, bao gồm cam kết mới từ Anh về việc cung cấp cho Kiev hơn 120.000 UAV vào cuối năm nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn "thế giới tin rằng Ukraine không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhượng bộ", nhưng chính Ukraine mới là bên tiến hành các cuộc phản công thành công, ông Healey nói.

"Nga đang gặp khó khăn trên chiến trường. Chiến thắng giờ đây là một giấc mơ xa vời đối với ông Putin, và chúng ta thậm chí còn thấy một số báo cáo truyền thông cho rằng ông ấy đang hiểu rằng nền kinh tế của mình đang trong tình trạng tồi tệ", Tổng thư ký NATO nói thêm.