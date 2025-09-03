Nga - Ấn Độ đàm phán về thương vụ mua bán S-400, Su-57

Tiêm kích Su-57 (Ảnh: Tass).

Moscow và New Delhi đang xem xét việc mở rộng cung cấp hệ thống tên lửa S-400 của Nga cho Ấn Độ, Giám đốc Cơ quan Liên bang Nga về Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Dmitry Shugayev cho biết.

“Như đã biết, Ấn Độ đã có hệ thống S-400 của chúng tôi. Có cơ hội để mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này. Điều đó có nghĩa là sẽ có thể có các đợt cung cấp mới. Chúng tôi đang tiến hành đàm phán về vấn đề này”, ông nói.

Quan chức Nga đồng thời cho biết thêm một lĩnh vực hợp tác khác là việc cung cấp tiêm kích Su-57.

Tính đến tháng 6, Ấn Độ đã nhận được 3 trong số 5 hệ thống tên lửa S-400 Triumf theo thỏa thuận được ký kết vào năm 2018 trị giá 5,43 tỷ USD.

S-400 Triumf, do Almaz-Antey của Nga phát triển, là một hệ thống tên lửa phòng không tầm xa và tầm trung, được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất trên thế giới. Nó được sử dụng để tiêu diệt nhiều loại mục tiêu trên không, bao gồm máy bay, tên lửa hành trình, và tên lửa đạn đạo.

Một tiểu đoàn S-400 thông thường gồm 8 bệ phóng và 32 tên lửa và có giá khoảng 200 triệu USD. Mỗi bệ phóng có thể mang nhiều loại tên lửa khác nhau có tầm bắn từ 40km đến 400km, và gồm các radar gắn trên xe tải, một sở chỉ huy di động cùng nhiều nền tảng phóng.

Su-57 là chiến đấu cơ tiên tiến nhất của Nga, được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển. Nó có hệ thống radar phân tán khắp thân máy bay, khoang vũ khí trong thân để tăng khả năng tàng hình, và máy tính điều khiển có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ phi công.

Về vũ khí, Su-57E được trang bị tên lửa không đối không tầm xa K-77M (Izdeliye 180) với radar chủ động AESA. Nga cũng có thể bổ sung tên lửa tầm xa R-37M để tăng cường hỏa lực. Ngoài ra, Su-57 sẽ phối hợp với UAV S-70 Okhotnik nhằm tăng cường khả năng tác chiến.

Cuối năm 2024, một quan chức cấp cao của Tập đoàn Hàng không Thống nhất Nga (UAC) xác nhận Su-57 đang được trang bị công nghệ thế hệ thứ 6.

Hồi đầu năm, Nga thông báo đã ký hợp đồng xuất khẩu Su-57E cho khách hàng nước ngoài đầu tiên.

Vào tháng 3, Nga đã đưa ra một đề nghị hấp dẫn cho Ấn Độ về tiêm kích Su-57E. Cụ thể, Nga cam kết cho phép Ấn Độ sử dụng cơ sở hạ tầng mà New Delhi dùng để sản xuất Su-30MKI và nâng cấp để chế tạo Su-57 tại chính Ấn Độ. Su-30MKI là biến thể tùy chỉnh của dòng Su-30 do Tập đoàn Sukhoi của Nga phát triển riêng cho Không quân Ấn Độ (IAF).

Theo Alexander Mikheev, Tổng Giám đốc Rosoboronexport, Nga sẵn sàng cung cấp máy bay hoàn chỉnh, hỗ trợ sản xuất chung Su-57E tại Ấn Độ và giúp phát triển chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 nội địa của New Delhi.

Tass đưa tin rằng, Rosoboronexport sẽ tận dụng cơ sở sản xuất Su-30MKI để chế tạo Su-57E tại Ấn Độ nếu nước này chấp thuận hợp đồng.