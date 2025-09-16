Nepal thiệt hại nặng nề vì cuộc biểu tình làm 72 người chết

Thiệt hại ước tính lên tới hàng trăm triệu USD (Ảnh: AFP).

Ít nhất 72 người đã thiệt mạng trong 2 ngày biểu tình, cùng với rất nhiều người bị thương nặng, theo số liệu chính thức.

“Rất nhiều thứ đã bị phá hủy”, phát ngôn viên cảnh sát Binod Ghimire nói với AFP. Ông cho biết sẽ cần thời gian để tính toán đầy đủ mức độ thiệt hại, kể cả bên ngoài thủ đô.

Thủ tướng lâm thời của Nepal, Sushila Karki, trong bài phát biểu khi bà bắt đầu làm việc vào ngày 14/9, mô tả rằng đã có “mất mát mạng người và tài sản lan rộng”.

Tại Tòa án tối cao, các quan chức đang làm việc trong những lều trại bên ngoài tòa nhà cháy đen, bên cạnh hàng loạt xe cộ cháy rụi, cố gắng cứu các tài liệu bị ướt do nước.

Tại tòa nhà Quốc hội, toàn bộ các hội trường đã bị thiêu thành đống đổ nát bởi những đám cháy không được kiểm soát suốt nhiều giờ vào ngày 9/9.

Hiệp hội Khách sạn Nepal báo cáo hơn 20 khách sạn bị hư hại, trong đó có vụ cháy tại khách sạn hạng sang Hilton. Các khách sạn khác bị cướp phá.

Thiệt hại được ước tính khoảng 177 triệu USD, với hơn 2.000 công nhân bị ảnh hưởng. Riêng thiệt hại tại Hiliton được ước tính lên đến 56 triệu USD.

Ngành du lịch là một nguồn lao động quan trọng, đứng thứ 4 trong nền kinh tế của nước này, tạo công ăn việc làm cho hơn 371.000 người, với hơn 1 triệu lượt khách mỗi năm theo số liệu của chính phủ.

Lửa cũng đã thiêu rụi Singha Durbar, cung điện rộng lớn nơi đặt văn phòng thủ tướng và các bộ ban ngành.

Tòa nhà lịch sử này giờ chỉ còn lại những cột màu trắng bị phủ bụi than. Bên cạnh các văn phòng chính phủ, trụ sở cảnh sát bị tấn công, tòa án bị phóng hỏa.

“Tất cả hồ sơ, chứng cứ, tài liệu của Tòa án Tối cao đều bị phá hết. Các cơ quan cực kỳ quan trọng của nhà nước đã bị nhắm tới", bà Karki nói.