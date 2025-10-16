NATO thử nghiệm công nghệ phòng thủ mới cho Ukraine

Một máy bay Su-34 của Nga mang bom lượn KAB (Ảnh: RBC).

Pravda ngày 15/10 dẫn lời Đại tá Valerii Vyshnivskyi, Đại diện quốc gia cấp cao của Ukraine tại Trung tâm Phân tích, Đào tạo và Giáo dục chung NATO-Ukraine (JATEC), cho biết, hồi đầu năm nay, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã đề nghị trung tâm hỗ trợ phát triển các giải pháp kỹ thuật nhằm đối phó với bom lượn có điều khiển (KAB) và máy bay không người lái điều khiển bằng sợi quang.

“NATO có một công cụ gọi là Thử thách Sáng tạo. Chúng tôi đã phác thảo một kịch bản cho thấy cách bom lượn được sử dụng và mô tả kết quả mà chúng tôi muốn đạt được, sau đó mời các công ty tham gia thử thách", ông nói.

Ông cho biết thêm: "Chúng tôi nhận được hơn 40 đề xuất, tất cả đều đến từ các công ty thuộc các nước NATO. Ban giám khảo, chủ yếu bao gồm các chuyên gia Ukraine có kinh nghiệm thực chiến trong việc đối phó với loại bom này, đã chọn ra 3 đơn vị lọt vào vòng chung kết. Cả 3 công ty này đều từng hợp tác với Ukraine trước đó”.

Các giải pháp được chọn lọc dựa trên máy bay không người lái đánh chặn và các đội máy bay không người lái, sử dụng trí tuệ nhân tạo để xác định mục tiêu.

“Mặc dù trọng tâm ban đầu của chúng tôi là đối phó bom lượn có điều khiển, nhưng các hệ thống này tỏ ra cực kỳ hiệu quả trước các máy bay không người lái loại Shahed và hiện đã sẵn sàng được triển khai để chống lại chúng. Chúng vẫn cần được tinh chỉnh thêm để sử dụng hiệu quả hơn đối với bom KAB”, ông tiết lộ.

Các cuộc thử nghiệm cuối cùng dự kiến diễn ra vào ngày 20/10 tại thao trường Biscarrosse ở Pháp, mặc dù các cuộc thử nghiệm thực địa tại Ukraine nhằm đối phó máy bay không người lái đã cho kết quả thành công.

“Trong các cuộc thử nghiệm tại Pháp, bom lượn sẽ được phóng cùng với máy bay không người lái và các máy bay đánh chặn sẽ tác chiến. Dựa trên kết quả, Ukraine sẽ quyết định có chấp thuận công nghệ này hay không và thông qua các cơ chế của liên minh để đảm bảo nguồn tài trợ sản xuất”, Đại tá Vyshnevskyi cho biết.

Trong khi đó, nỗ lực phát triển các biện pháp phòng thủ chống lại máy bay không người lái điều khiển bằng sợi quang vẫn đang tiếp tục nhưng chưa đạt đến mức độ sẵn sàng tương tự.

Các hệ thống mới này cũng có thể thu hút sự quan tâm của các quốc gia châu Âu. Trước đó, đã có thông tin cho rằng Ủy ban châu Âu có kế hoạch khởi động một hệ thống phòng thủ máy bay không người lái trên toàn EU vào năm 2027. Các nước châu Âu thống nhất quan điểm “bức tường máy bay không người lái” này sẽ mở rộng ra ngoài biên giới phía đông của Liên minh châu Âu.