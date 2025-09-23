Nga chặn hàng loạt UAV nghi của Ukraine tập kích thủ đô Moscow

Một UAV Bayraktar TB2 tại Ukraine (Ảnh: Anadolu).

"Hiện tại, lực lượng phòng không của chúng tôi đã đẩy lùi khoảng 20 máy bay không người lái", Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cập nhật thông tin trên Telegram về các cuộc tập kích vào đêm 22/9.

Thị trưởng Sobyanin cáo buộc các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tiếp tục tập kích thủ đô Moscow của Nga. Ông cho biết các hệ thống phòng không của Nga đang tích cực đối phó với mối đe dọa này.

“Các hệ thống phòng không của Bộ Quốc phòng đang đẩy lùi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Moscow. Tất cả lực lượng ứng phó khẩn cấp đều đã được huy động”, ông Sobyanin thông báo.

Theo kênh Telegram "Baza", các mảnh vỡ từ một trong những máy bay không người lái đã làm hư hại hai phương tiện ở Reutov. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại đáng kể.

Vào tối 22/9, người dân thủ đô và các khu vực lân cận thuộc vùng Moscow đã báo cáo những âm thanh giống như tiếng nổ trên không. Theo các nhân chứng từ Odintsovo, cũng như các khu vực Konkovo, Kuzminki và Chertanovo, và từ các khu vực trung tâm, hàng loạt tiếng nổ đã được ghi nhận.

Các nguồn tin địa phương cho biết các hoạt động phòng không đã được tăng cường nhằm ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng trên không từ máy bay không người lái.

Ukraine hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 81 máy bay không người lái của Ukraine trên không phận các khu vực của Nga vào đêm 22/9.

"Từ 15h00 đến nửa đêm giờ Moscow ngày 12/9, lực lượng phòng không đã bắn hạ 81 máy bay không người lái của Ukraine trên không phận các vùng Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Rostov, Ryazan, Tula và Moscow, cũng như trên không phận Crimea và Biển Đen", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các hệ thống phòng không của Nga đã chặn và phá hủy 114 máy bay không người lái của Ukraine vào đêm 21/9, rạng sáng 22/9.

Chiến dịch tấn công sâu của Ukraine là cách thức mới nhất của Kiev trong cuộc chiến tiêu hao lực lượng vốn rất khốc liệt. Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga, bao gồm các căn cứ không quân, nhà máy sản xuất vũ khí và kho chứa đạn dược.

Trong những tuần gần đây, Ukraine cũng đẩy mạnh chiến dịch tấn công sâu vào cơ sở hạ tầng năng lượng nhằm gia tăng áp lực lên Nga. Xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Moscow là một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế đang chịu nhiều lệnh trừng phạt.

Mặc dù Ukraine đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng từ rất sớm trong cuộc xung đột, nhưng các cuộc tấn công đã gia tăng trong thời gian gần đây, gây ra tình trạng thiếu hụt khí đốt và đẩy giá dầu tăng vọt ở Nga.