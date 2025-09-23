NATO phát cảnh báo cứng rắn với Nga

Tổng thư ký NATO Mark Rutte (Ảnh: AFP).

NATO ngày 23/9 đã cảnh báo Nga rằng liên minh sẽ sử dụng “mọi công cụ quân sự và phi quân sự cần thiết” để tự vệ, đồng thời cáo buộc Moscow vi phạm không phận của thành viên Estonia.

Cuối tuần trước, Estonia cáo buộc 3 tiêm kích MiG-31 của Nga đã xâm nhập không phận nước này trong 12 phút, một sự việc mà các quan chức phương Tây nói có khả năng nhằm thử thách mức độ sẵn sàng và quyết tâm của NATO.

Tuần trước đó, Ba Lan tố rằng khoảng 20 UAV Nga xâm nhập không phận và NATO đã bắn hạ một số chiếc. Liên minh cũng đã tăng cường phòng thủ ở sườn phía Đông châu Âu.

Cuộc họp hôm 23/9 của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, bao gồm các đại sứ từ 32 nước thành viên, được triệu tập sau khi Estonia viện dẫn Điều 4 trong hiệp ước sáng lập NATO.

Tuyên bố của hội đồng cho rằng, Nga là bên chịu trách nhiệm về những diễn biến vừa qua, cảnh báo nó có thể dẫn tới tính toán sai lầm và nguy hiểm. "Chúng cần phải chấm dứt", hội đồng cho biết,

"NATO và các đồng minh sẽ sử dụng mọi công cụ quân sự và phi quân sự cần thiết, phù hợp với luật pháp quốc tế, để tự vệ và ngăn chặn mọi mối đe dọa từ mọi hướng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đáp trả theo cách thức, thời điểm và lĩnh vực do chúng tôi lựa chọn", tuyên bố cho biết.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các "tiêm kích Nga trên bầu trời Estonia" đã không bị bắn hạ vì được đánh giá là không gây ra mối đe dọa trực tiếp.

Nhưng ông cũng nói rằng các chỉ huy NATO có thẩm quyền “ra quyết định” nếu họ đánh giá rằng máy bay thực sự gây ra mối đe dọa.

Điều 4 của NATO quy định rằng các đồng minh sẽ “tham vấn lẫn nhau bất cứ khi nào, theo quan điểm của bất kỳ thành viên nào, nếu sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh” của một thành viên bị đe dọa.

Đây là lần thứ 9 trong 76 năm lịch sử NATO mà điều khoản này được viện dẫn và đã có 2 lần trong tháng này liên quan đến các vụ việc trên không phận Ba Lan và Estonia.

“Chúng tôi là một liên minh phòng thủ, đúng, nhưng chúng tôi không ngây thơ. Chúng tôi thấy rõ những gì đang diễn ra", ông Rutte nói.

Trong tuyên bố của mình, NATO cũng khẳng định các thành viên sẽ không bị ngăn cản trong việc tiếp tục ủng hộ Ukraine “thực thi quyền tự vệ" trong cuộc xung đột với Nga.

Nga hôm 22/9 nói rằng cáo buộc của Estonia về việc tiêm kích Moscow vi phạm không phận là vô căn cứ, đồng thời cáo buộc Tallinn tìm cách làm căng thẳng Đông - Tây leo thang.

Liên quan đến vụ việc ở Ba Lan, Nga nói rằng UAV của họ đã thực hiện một cuộc tấn công lớn nhằm vào các cơ sở quân sự ở miền Tây Ukraine trong đêm hôm đó nhưng không có kế hoạch tấn công bất cứ mục tiêu nào ở Ba Lan.

Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmytry Polyanskiy khẳng định không có bằng chứng nào ủng hộ "các cáo buộc vô căn cứ này".

“Chúng tôi sẽ không tham gia vào vở kịch phi lý này. Khi nào các vị quyết định muốn tham gia một cuộc thảo luận nghiêm túc về an ninh châu Âu, về tương lai của lục địa chung của chúng ta, về cách làm cho lục địa này thịnh vượng và an toàn cho tất cả mọi người, chúng tôi sẽ sẵn sàng”, ông nhấn mạnh.