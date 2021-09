NATO lo ngại việc Trung Quốc xây thêm hàng loạt hầm chứa tên lửa

Dân trí Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc xây dựng các hầm chứa tên lửa mới nhằm nâng cao đáng kể năng lực hạt nhân của nước này.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: AP).

Tại một hội nghị của NATO về các vấn đề kiểm soát vũ khí được tổ chức ở Copenhagen, Đan Mạch hôm 6/9, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng kho vũ khí hạt nhân của nước này một cách không hạn chế với nhiều đầu đạn hơn và hệ thống tinh vi hơn.

"Là một cường quốc toàn cầu, Trung Quốc có trách nhiệm toàn cầu trong việc kiểm soát vũ khí", ông Stoltenberg nói trong một thông điệp gửi tới Trung Quốc - quốc gia cho đến nay phần lớn từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí.

Tổng thư ký NATO cho biết, Bắc Kinh cũng sẽ được hưởng lợi từ việc kiểm soát lẫn nhau cũng như sự minh bạch hơn.

Vào cuối tháng 7, Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS) đã công bố một nghiên cứu về các công trình xây dựng mới. Với sự trợ giúp của các hình ảnh vệ tinh, FAS đã phát hiện một khu vực rộng lớn gần khu vực Hami ở Tân Cương, Trung Quốc - nơi có các hầm chứa tên lửa hạt nhân đang được xây dựng. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc xây dựng thêm 110 hầm chứa tên lửa mới ở khu vực này.

Chỉ vài tuần trước đó, báo Washington Post cũng đưa tin về một địa điểm tương tự, trong đó có các cơ sở lưu trữ hoặc phóng tên lửa gần Yumen ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Các chuyên gia FAS ước tính Trung Quốc có thể đã xây dựng hơn 200 hầm chứa tên lửa mới.

Đầu tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích việc Trung Quốc xây dựng lực lượng hạt nhân là động thái đáng lo ngại. Washington cho rằng có vẻ như Bắc Kinh đang đi chệch hướng khỏi chiến lược hạt nhân dựa trên sự răn đe tối thiểu mà nước này đã theo đuổi suốt nhiều thập niên.

Theo FAS, Trung Quốc có khoảng 350 đầu đạn hạt nhân, trong khi Mỹ và Nga mỗi nước có 4.000 đầu đạn trong kho dự trữ quân sự.

Theo một báo cáo quốc hội năm 2020, Lầu Năm Góc ước tính trong thập niên tới, kho đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc có thể sẽ tăng ít nhất hai lần khi nước này mở rộng và hiện đại hóa lực lượng hạt nhân.

Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc tham gia đàm phán 3 bên cùng với Mỹ và Nga để tiến tới một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã từ chối đề nghị này với lý do kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc quá nhỏ so với Nga và Mỹ, nhưng sẵn sàng đối thoại song phương về an ninh chiến lược trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Trung Quốc cam kết tiếp tục thực hiện "các biện pháp thiết thực để giảm nguy cơ chạy đua vũ trang gây mất ổn định".

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Turner, thành viên cấp cao của Tiểu ban các lực lượng chiến lược thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, cho biết quá trình xây dựng lực lượng hạt nhân của Trung Quốc là "chưa từng có tiền lệ", đồng thời cho rằng việc triển khai vũ khí hạt nhân của Trung Quốc nhằm "đe dọa Mỹ và các đồng minh". Nghị sĩ Turner cho rằng tất cả các quốc gia "có trách nhiệm" cần "lo ngại và lên án" việc Trung Quốc từ chối tham gia đàm phán về kiểm soát vũ khí.

Thành Đạt

Theo SCMP