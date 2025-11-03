Loạt UAV bí ẩn bay trên căn cứ răn đe hạt nhân của NATO tại Bỉ

Các máy bay xuất hiện ở căn cứ Kleine-Brogel trong một cuộc tập trận quân sự (Ảnh: Wikimedia).

Nhiều UAV bị phát hiện bay trên một căn cứ không quân của Bỉ vào cuối tuần qua để do thám các tiêm kích quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Theo Francken cho biết hôm 2/11, trong bối cảnh các quốc gia châu Âu đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ trước các vụ xâm nhập không phận.

“Chúng đến để do thám, để xem F-16 ở đâu, đạn dược ở đâu và các mục tiêu có tính chiến lược cao khác”, ông Francken nói với kênh RTBF.

Theo Bộ trưởng Bỉ, các UAV này rõ ràng là “đang do thám”, và ông lưu ý rằng có một chiếc đã ở trên không phận căn cứ “trong một thời gian dài".

Căn cứ không quân Kleine-Brogel, thuộc thị trấn Peer, là nơi đặt đơn vị lớn nhất của lực lượng quốc phòng Bỉ và “đóng góp quan trọng cho chiến lược răn đe hạt nhân của NATO”, theo trang web của căn cứ. Truyền thông địa phương từ lâu đã đồn đoán rằng tại đây có thể lưu trữ vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Các vụ phát hiện UAV mới nhất diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang tăng cường cảnh giác sau những vụ xâm nhập không phận NATO bằng UAV và máy bay gần đây.

Trang web của căn cứ cho biết nơi này hiện có các tiêm kích F-16, và trong “vài năm tới” sẽ được thay thế bằng F-35 hiện đại tối tân.

Trên mạng xã hội X hôm 2/11, ông Francken cho biết đã có 3 báo cáo ghi nhận UAV xuất hiện trên căn cứ Kleine-Brogel vào đêm trước đó. Ông nói rằng các UAV này “loại lớn hơn và bay ở độ cao cao hơn.”

Ông nhấn mạnh rằng chúng không chỉ bay qua khu vực Kleine-Brogel mà còn rõ ràng đang giám sát căn cứ.

“Một thiết bị gây nhiễu UAV đã được sử dụng nhưng không thành công… Một trực thăng và xe cảnh sát đã truy đuổi UAV nhưng mất dấu sau vài km”, ông nói.

Những vụ phát hiện này nối tiếp các báo cáo trước đó vào sáng 1/11 về UAV bay trên Kleine-Brogel, khiến Bộ Quốc phòng Bỉ mở cuộc điều tra. Ông Francken khẳng định “việc bay UAV trên khu vực quân sự là hoàn toàn bị cấm.”

Tháng trước, giới chức quốc phòng Bỉ cũng thông báo rằng một số UAV không xác định đã bay qua căn cứ quân sự Elsenborn của nước này và hướng về biên giới Đức.