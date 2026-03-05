Mỹ bắt đầu tiếp cận kho vàng và khoáng sản Venezuela sau dầu mỏ

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Nội vụ là quan chức cấp cao thứ 2 của Mỹ tới thăm Caracas kể từ cuộc đột kích của Mỹ ngày 3/1 khiến khoảng 100 người thiệt mạng nhằm bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Ông Burgum đi cùng hơn 20 lãnh đạo các công ty khai khoáng, những người mà ông nói đại diện cho “hàng tỷ USD đầu tư và hàng tỷ USD việc làm được trả lương cao”.

“Họ rất mong muốn bắt đầu và cũng rất muốn cắt giảm các thủ tục hành chính để dòng vốn đầu tư đó có thể chảy vào”, ông Burgum nói sau các cuộc hội đàm với Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez.

Ông Burgum mô tả các cơ hội hợp tác giữa Caracas và Washington là “không giới hạn”.

Chuyến thăm của ông diễn ra chưa đầy một tháng sau chuyến thăm của Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright, người đã thúc đẩy việc “tăng mạnh” sản lượng dầu của Venezuela và nói về “những cơ hội to lớn” cho cả Washington lẫn Caracas.

Những đánh giá đầy lạc quan của cả hai người phản ánh sự thay đổi lớn trong quan hệ giữa Washington và Caracas kể từ khi ông Maduro bị bắt giữ.

Trong một dấu hiệu khác cho thấy sự tái thiết lập quan hệ ngoại giao, Bộ Giao thông Mỹ hôm 4/3 đã cho phép một công ty con của American Airlines, Envoy Air, khai thác các chuyến bay thẳng từ Miami tới Caracas và thành phố dầu mỏ Maracaibo.

Đây sẽ là những chuyến bay đầu tiên nối trực tiếp hai nước kể từ năm 2019, khi quan hệ Mỹ - Venezuela xấu đi nghiêm trọng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump.

Cho đến nay, Washington chủ yếu chú ý đến dầu mỏ nhưng ông Burgum lưu ý rằng quốc gia Nam Mỹ này “cũng giàu các khoáng sản quan trọng”.

Ngoài vàng và kim cương, Venezuela còn có trữ lượng đáng kể bauxite và coltan, một loại khoáng sản chứa kim loại được sử dụng trong điện thoại di động, máy tính xách tay và các thiết bị điện tử khác.

Hoạt động khai khoáng tập trung ở một vùng lãnh thổ rộng lớn phía đông nam được gọi là vành đai Orinoco.

Bà Rodriguez, người đã cải tổ ngành dầu mỏ do nhà nước kiểm soát vào tháng 2 để mở đường cho làn sóng đầu tư tư nhân, hiện đang hướng tới việc cập nhật luật khai khoáng.

Cho đến nay, rất ít chi tiết về kế hoạch của bà được công bố, nhưng anh trai bà, Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez, cho biết ngày 2/3 rằng cải cách này sẽ cho phép “các công ty nước ngoài lớn” khai thác khoáng sản và các nguyên tố đất hiếm.

Viết trên tài khoản Truth Social ngày 4/3, ông Trump nói bà Rodriguez “đang làm rất tốt và hợp tác với các đại diện Mỹ rất hiệu quả”. “Dầu mỏ đang bắt đầu chảy và sự chuyên nghiệp cùng tận tâm giữa hai nước là điều rất đáng hoan nghênh”, ông viết.

Ngày 3/3, công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA thông báo đã ký các hợp đồng cung cấp dầu mới với Mỹ. Theo ông Trump, kể từ tháng 1, PDVSA đã vận chuyển hơn 80 triệu thùng dầu thô sang Mỹ.

Các thỏa thuận cung cấp mới được ký trong bối cảnh lo ngại sản lượng dầu toàn cầu có thể giảm do cuộc chiến ở Trung Đông, vốn đã đẩy giá dầu thô lên mức cao nhất trong vòng một năm rưỡi.