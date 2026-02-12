Mỹ và Iran sẵn sàng thỏa hiệp về hạt nhân

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi dẫn đầu phái đoàn Iran trong một cuộc đàm phán với Mỹ (Ảnh: Press TV).

“Việc phía Mỹ dường như sẵn sàng chấp nhận hoạt động làm giàu uranium của Iran trong những giới hạn được xác định rõ ràng là một tín hiệu tích cực. Phía Iran hiện nhận thức rằng họ cần đạt được một thỏa thuận với Mỹ, trong khi phía Mỹ hiểu rằng Iran cũng có những giới hạn nhất định”, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan trả lời phỏng vấn Financial Times ngày 12/2.

Trong khi Mỹ và Iran được cho là sẵn sàng thỏa hiệp để đạt được một thỏa thuận hạt nhân, nhà ngoại giao hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo việc mở rộng đàm phán sang vấn đề tên lửa đạn đạo của Tehran sẽ không mang lại điều gì ngoài nguy cơ “một cuộc chiến khác” ở Trung Đông.

“Nếu Washington khăng khăng giải quyết tất cả các vấn đề cùng lúc, tôi e rằng ngay cả vấn đề hạt nhân cũng sẽ không thể tiến triển, kết quả có thể là một cuộc chiến khác trong khu vực”, ông cảnh báo.

Iran đến nay vẫn khẳng định chỉ sẵn sàng đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân. Ông Ali Shamkhani, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, hôm 11/2 tuyên bố rõ: "Năng lực tên lửa của Iran là không thể thương lượng".

Mỹ lâu nay muốn mở rộng các cuộc đàm phán về năng lực hạt nhân của Iran sang chương trình tên lửa của nước này.

Tuần trước, Mỹ và Iran đã đàm phán ở Oman trong bối cảnh Mỹ tăng cường lực lượng hải quân ở khu vực nhằm gia tăng sức ép.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định chương trình tên lửa của Tehran chưa bao giờ nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cảnh báo, nếu không đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ điều thêm biên đội tác chiến tàu sân bay thứ hai đến sát Iran và sẵn sàng hành động quân sự.

Mặc dù vậy, ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cho rằng Washington dường như đã loại bỏ kịch bản hành động quân sự với Tehran.