Iran vạch rõ “lằn ranh đỏ” trước sức ép cứng rắn từ Mỹ

Các tên lửa của Iran được trưng bày ở Tehran (Ảnh: Reuters).

Ông Ali Shamkhani, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran, ngày 11/2 tuyên bố năng lực tên lửa của Iran là "lằn ranh đỏ" và không phải là vấn đề để đàm phán.

"Năng lực tên lửa của Cộng hòa Hồi giáo (Iran) là không thể thương lượng”, ông Shamkhani tuyên bố trước truyền thông nhà nước Iran khi xuất hiện trong một cuộc tuần hành kỷ niệm 47 năm Cách mạng Hồi giáo.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng vạch "lằn ranh đỏ”, loại trừ khả năng đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo hay các liên minh khu vực của nước này, cho rằng những vấn đề đó không liên quan đến hạt nhân.

“Chúng tôi chỉ đàm phán về chương trình hạt nhân với Mỹ”, ông Araghchi nêu rõ, đồng thời tuyên bố “hoàn toàn” không thể bàn đến các vấn đề khác.

Ông nhấn mạnh chương trình làm giàu uranium của Iran hoàn toàn vì mục đích hòa bình và bắt nguồn từ quyền chủ quyền của đất nước.

Ông khẳng định Iran sẵn sàng đưa ra những đảm bảo rằng nước này sẽ không theo đuổi vũ khí hạt nhân, gọi những đảm bảo như vậy là "có thể thực hiện được và đạt được" nếu cả hai bên đều có thiện chí.

Ông Araghchi cũng tuyên bố Iran sẵn sàng đối đầu nếu con đường ngoại giao thất bại.

“Chúng tôi sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao cũng như sẵn sàng tự vệ trước bất kỳ hành động gây hấn mới nào”, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh, đồng thời cho biết khả năng sẵn sàng quân sự của Iran đã được cải thiện cả về “số lượng và chất lượng” kể từ vụ ném bom của Israel và Mỹ vào năm ngoái.

Ngoại trưởng Araghchi cảnh báo nếu Iran bị tấn công một lần nữa, nước này sẽ tấn công các tài sản và căn cứ của Mỹ trên khắp khu vực.

Washington từ lâu đã tìm cách mở rộng các cuộc đàm phán về năng lực hạt nhân của Iran nhằm đưa thêm chương trình tên lửa của nước này vào nội dung đàm phán.

Iran cho biết nước này sẵn sàng thảo luận về việc hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nhưng nhiều lần bác bỏ việc liên kết vấn đề hạt nhân với các vấn đề khác, bao gồm cả tên lửa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục cảnh báo hành động quân sự với Iran nếu không đạt được thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân, tên lửa cũng như đến các nhóm vũ trang ủy nhiệm của Iran.

Ông Trump đang cân nhắc điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai tới vùng biển xung quanh Iran nếu Tehran từ chối hợp tác trong vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ vào tuần tới.

Báo Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin ngày 10/2 cho biết, Mỹ muốn tìm cách thúc đẩy Iran đạt được một thỏa thuận nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của nước này. Một trong những phương án mà chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc là tịch thu thêm các tàu chở dầu của Iran nhằm gia tăng sức ép.

Trong những tháng gần đây, Mỹ đã tịch thu một số tàu thuộc “đội tàu bóng tối” của Iran, như một phần trong chiến dịch phong tỏa các tàu chở dầu liên quan đến Venezuela.