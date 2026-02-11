Mỹ để ngỏ bắt giữ thêm các tàu chở dầu của Iran (Ảnh: TASS).

Báo Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin ngày 10/2 cho biết, Mỹ muốn tìm cách thúc đẩy Iran đạt được một thỏa thuận nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của nước này.

Một trong những phương án mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc là tịch thu thêm các tàu chở dầu của Iran nhằm gia tăng sức ép.

Theo các quan chức, động thái trên sẽ tạo áp lực đáng kể lên nguồn thu chính của Iran, nhưng “đối mặt với nhiều trở ngại”.

Mỹ lo ngại về sự “trả đũa gần như chắc chắn” từ Tehran nếu hành động như vậy xảy ra, cũng như tác động đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu, bởi Washington tin rằng Iran có thể tịch thu các tàu chở dầu của những nước đồng minh với Mỹ đi qua khu vực hoặc tự rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Wall Street Journal cho biết thêm, hành động như vậy hoặc việc Iran đóng cửa eo biển có thể sẽ dẫn tới phản ứng quân sự từ Mỹ.

“Việc phong tỏa eo biển không nằm trong lợi ích của bất kỳ ai, kể cả Iran. Nhưng nếu họ cảm thấy bị dồn vào chân tường, họ sẽ làm vậy. Và họ có đủ năng lực hậu cần để thực hiện”, Wall Street Journal dẫn lời Bader Al-Saif, một học giả tại Đại học Kuwait, nói.

Trong những tháng gần đây, Mỹ đã tịch thu một số tàu thuộc “đội tàu bóng tối” của Iran, như một phần trong chiến dịch phong tỏa các tàu chở dầu liên quan đến Venezuela.

Theo Wall Street Journal, các quan chức cho biết hơn 20 tàu vận chuyển dầu của Iran trong năm nay đã bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt như những mục tiêu có thể bị tịch thu. Tuy nhiên, nếu lực lượng Mỹ thực sự đột kích tàu một trong những con tàu này, họ sẽ phải điều động nhân sự và các tàu khác để hộ tống tàu chở dầu tới một địa điểm sẵn sàng lưu trữ lượng dầu đó.

Khi được hỏi bình luận về khả năng Mỹ thực hiện bước đi như vậy, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump có nhiều lựa chọn trong tay trong trường hợp các cuộc đàm phán với Iran thất bại.

Tuần trước, tiêm kích F-35 của quân đội Mỹ đã bắn hạ một máy bay không người lái Shahed-139 của Iran khi nó tiếp cận tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở biển Ả rập.

“Một tiêm kích F-35C từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã bắn hạ máy bay không người lái của Iran để tự vệ và bảo vệ tàu sân bay cùng các nhân sự trên tàu”, Đại úy Hải quân Tim Hawkins, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ, cho biết.

Ông nói thêm rằng không có quân nhân Mỹ nào bị thương trong vụ việc và không có thiết bị nào của Mỹ bị hư hại.