Mỹ cảnh báo tấn công mạnh chưa từng có vào Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố, hôm nay 13/3 (theo giờ Mỹ) sẽ chứng kiến các cuộc tấn công vào Iran với mức độ lớn nhất từ đầu xung đột đến nay.

“Như tôi đã nói ngay từ đầu, Tổng thống Trump nắm giữ quyền quyết định. Tổng thống sẽ quyết định tốc độ, nhịp độ và thời điểm của cuộc xung đột này”, ông Hegseth nói.

“Hôm nay sẽ lại là ngày có số lượng các cuộc tấn công cao nhất mà Mỹ từng thực hiện trên không phận Iran và Tehran. Số lượng máy bay xuất kích và số lượng máy bay ném bom được điều động sẽ cao nhất từ ​​trước đến nay và đang tiếp tục tăng lên”, ông nói thêm.

Lãnh đạo Lầu Năm Góc cho biết năng lực quân sự của Iran đã suy yếu đáng kể sau chiến dịch tấn công liên tục do Mỹ và Israel thực hiện.

“Iran không còn hệ thống phòng không, không còn không quân, không còn hải quân”, ông Hegseth nói trong cuộc họp báo.

“Số lượng tên lửa của họ đã giảm 90%. Số lượng máy bay không người lái tấn công một chiều của họ hôm qua đã giảm 95% và như thế giới đang thấy, họ đang thể hiện sự tuyệt vọng ở eo biển Hormuz, điều mà chúng ta đang phải đối phó. Nhưng không cần phải lo lắng về điều đó”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói thêm.

Theo ông Hegseth, lực lượng Mỹ và Israel đã thực hiện hàng nghìn cuộc tấn công vào các mục tiêu của Iran.

“Hơn 15.000 mục tiêu của đối phương đã bị tấn công. Hơn 1.000 mục tiêu mỗi ngày”, ông Hegseth cho biết.

“Chúng tôi đang lên kế hoạch đánh bại, phá hủy và vô hiệu hóa tất cả các năng lực quân sự quan trọng của họ với tốc độ chưa từng thấy trên thế giới. Sớm thôi, tất cả các công ty quốc phòng của Iran sẽ bị phá hủy”, ông Hegseth cảnh báo.

Bộ trưởng Hegseth tuyên bố sẽ phá hủy năng lực quân sự hiện tại và tương lai của Tehran.

“Điều duy nhất cản trở việc di chuyển qua eo biển (Hormuz) hiện nay là Iran bắn vào các tàu”, ông nói.

“Chúng tôi đã nghe họ nói về việc thực hiện nhiều biện pháp khác nhau, và chúng tôi đang lên kế hoạch cho tất cả… Đó không phải là eo biển mà chúng tôi sẽ cho phép tiếp tục bị tranh chấp”, ông nói thêm.

Tuy nhiên, ông Hegseth thừa nhận chính quyền Tổng thống Trump chưa có bằng chứng nào cho thấy Iran đang rải thủy lôi ở eo biển Hormuz.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cho biết Mỹ đang ưu tiên nhắm mục tiêu vào các tàu rải thủy lôi của Iran ở eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Hegseth cho biết Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, đã bị thương, đồng thời khẳng định ban lãnh đạo Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng do các chiến dịch quân sự của Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News được công bố hôm nay, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ dự định tấn công “rất mạnh” vào Iran trong tuần tới.

“Chúng ta sẽ giáng cho họ một đòn rất mạnh trong tuần tới”, Tổng thống Trump cảnh báo.

Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ sẽ triển khai lực lượng hộ tống quân sự cho các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz nếu cần thiết.

“Chúng ta sẽ làm điều đó nếu cần thiết… Hy vọng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp. Chúng ta chờ xem điều gì sẽ xảy ra”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump cũng cho biết Iran sẽ phải đối mặt với quá trình phục hồi lâu dài sau các hành động quân sự gần đây.

Ông Trump nói rằng Iran sẽ mất “nhiều năm để xây dựng lại”, đồng thời tuyên bố Mỹ đã “gây thiệt hại nặng nề” cho Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei hôm nay tuyên bố lực lượng vũ trang Tehran sẽ cho Mỹ và Israel một "bài học không thể quên". Ông cho biết Iran sẽ không chấp nhận những lời đề nghị đối thoại trong khi các cuộc tấn công vẫn diễn ra.

"Chúng tôi không thể chấp nhận việc họ cứ nói về đối thoại và ngừng bắn hết lần này đến lần khác, rồi sau đó chúng tôi lại phải đối mặt với các cuộc tấn công”, ông Baqaei nói thêm.