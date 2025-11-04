Mỹ trợ cấp một phần tem phiếu thực phẩm khi chính phủ tiếp tục đóng cửa

Chính quyền Mỹ nối lại một phần trợ cấp tem phiếu thực phẩm (Ảnh: AFP).

Hai tòa án liên bang Mỹ tuần trước đã ra phán quyết rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump phải sử dụng khoản quỹ khẩn cấp 4,65 tỷ USD (đáp ứng khoảng một nửa chi phí ước tính 9 tỷ USD) tài trợ cho Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), hay còn gọi là tem phiếu thực phẩm.

Các quan chức Bộ Nông nghiệp Mỹ, cơ quan giám sát SNAP, nói họ sẽ không bù phần thiếu hụt bằng các nguồn tài trợ khác, đồng nghĩa với việc “50% mức trợ cấp hiện tại của các hộ gia đình đủ điều kiện” sẽ được giải ngân.

Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần từ ngày 1/10 do bất đồng về ngân sách tại quốc hội. Trung tâm bất đồng là khoản tiền hỗ trợ người Mỹ chi trả bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Y tế Giá cả phải chăng, thường được biết đến với tên Obamacare.

Đảng Dân chủ từ chối mở lại chính phủ nếu không có thỏa thuận gia hạn trợ cấp, trong khi đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không đàm phán cho tới khi chính phủ hoạt động trở lại.

Đây sẽ là đợt đóng cửa dài nhất khi chạm mốc 36 ngày vào ngày 5/11. Mỗi tuần trôi qua, ngày càng nhiều người Mỹ cảm nhận được tác động do các dịch vụ chính phủ bị đình chỉ.

Nguồn tài trợ SNAP ở mức trung bình khoảng 356 USD/tháng cho mỗi hộ gia đình đã hết hạn vào ngày 1/11, khiến cứ 8 người Mỹ thì có một người không chắc họ sẽ mua thực phẩm bằng cách nào.

Ra phán quyết trong một vụ kiện được đệ trình bởi các tổ chức từ thiện và các nhóm khác, một thẩm phán liên bang ở Rhode Island hôm 31/10 đã yêu cầu Nhà Trắng sử dụng quỹ khẩn cấp để chi trả tem phiếu thực phẩm trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Trong một bài đăng dài trên Truth Social, Tổng thống Trump nói ông đã chỉ đạo các luật sư chính phủ “làm rõ cách thức có thể hợp pháp tài trợ SNAP sớm nhất có thể”.

Tuy nhiên, vẫn không rõ khi nào những người nhận tem phiếu thực phẩm sẽ nhận được khoản chi trả, và Nhà Trắng thừa nhận có thể sẽ có sự trì hoãn đáng kể do tình trạng đóng cửa chính phủ.