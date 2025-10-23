Đức muốn giúp Mỹ trả lương cho 11.000 nhân viên khi chính phủ đóng cửa

Một căn cứ quân sự có binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức (Ảnh: Army).

Một phát ngôn viên Bộ Tài chính Đức ngày 22/10 cho biết chính phủ Đức đã “thực hiện một khoản chi ngoài kế hoạch để bảo đảm tiền lương tháng 10 được thanh toán đúng hạn” cho các nhân viên dân sự tại các căn cứ của Mỹ.

Theo số liệu mới nhất, có khoảng 11.000 nhân viên dân sự thuộc Lầu Năm Góc đang làm việc tại Đức để hỗ trợ cho 35.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại nước này.

Biện pháp tạm thời của Berlin sẽ bao gồm việc chi trả lương cho các nhân viên dân sự Mỹ tại những căn cứ lớn như Ramstein và Stuttgart, nơi đặt trụ sở của Bộ chỉ huy châu Âu (EUCOM) thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ.

Nếu được thông qua, Đức kỳ vọng Mỹ sẽ hoàn trả số tiền sau khi chính phủ được mở cửa trở lại.

Dù Bộ Quốc phòng Mỹ chưa xác nhận liệu thỏa thuận này đã được chấp thuận hay chưa, một quan chức của cơ quan này nói rằng: “Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đội ngũ nhân viên người bản địa trên khắp thế giới. Các thỏa thuận chi trả cho nhân viên bản địa khác nhau tùy từng quốc gia, dựa trên các hiệp định song phương mà Mỹ ký kết với nước chủ nhà”.

Đề nghị của Berlin được đưa ra trong bối cảnh quốc hội Mỹ tiếp tục không thể thông qua dự thảo ngân sách cho phép mở cửa trở lại chính phủ sau 12 lần bỏ phiếu.

“Thật đáng buồn khi các quan chức Đức còn quan tâm đến binh sĩ Mỹ hơn là các đảng viên Dân chủ trong quốc hội, những người đã đóng cửa chính phủ để thúc đẩy chính sách chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người nhập cư trái phép, phàn nàn về việc trả lương cho quân nhân và coi các gia đình đang gặp khó khăn như đòn bẩy chính trị”, Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly bình luận.

Bà nói thêm: “Trong khi Tổng thống Trump ưu tiên việc đảm bảo lương cho quân đội, lãnh đạo thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer và đảng Dân chủ cần mở lại chính phủ ngay hôm nay để không ai phải nghĩ đến các giải pháp thay thế nhằm hỗ trợ lực lượng quân sự của chúng ta”.

Các chuyên gia quân sự và chính trị đã chỉ trích tình trạng bế tắc ở quốc hội Mỹ khi hàng nghìn nhân viên quân sự và công chức liên bang chưa nhận được lương.

Nếu cuộc khủng hoảng kéo dài sang tháng 11, ngay cả biện pháp cứu trợ tạm thời của Berlin cũng có thể không đủ, khiến hàng nghìn gia đình Mỹ ở nước ngoài tiếp tục bị cuốn vào cuộc đối đầu ngân sách tại Washington.

Hàng nghìn nhân viên liên bang đã bị cho nghỉ việc tạm thời kể từ khi chính phủ bắt đầu thu hẹp hoạt động vào ngày 1/10, thời điểm bắt đầu tài khóa mới.

Đây là đợt đóng cửa chính phủ dài thứ hai ở Mỹ sau đợt đóng cửa kéo dài 35 ngày trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.